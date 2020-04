Ook thuis non-stop voor G-sport: inspiratie voor iedereen om te blijven bewegen

Laat je inspireren: deze paralympiërs geven het goede voorbeeld!

Rolstoeldansen alleen of in paar

Stabilisatieoefeningen voor rolstoelgebruikers

Tips voor mensen met autisme: kies voor gesloten activiteiten

"Mensen met autisme houden van georganiseerde en gestructureerde activiteiten", lezen we op de blog van psycholoog Peter Vermeulen. "Vrije en lege tijd zijn voor heel wat kinderen, jongeren en volwassenen met autisme een kwelling. Door de coronacrisis valt de normale structuur weg. Sommige jongeren met autisme vinden dat geen probleem, want dan kunnen ze uren lang gamen of Netflixen, maar dat is niet zo’n goed idee. Sporten is dat wel."

"Enkele tips: zorg voor houvast in deze tijden van onzekerheid door zoveel mogelijk bestaande routines te behouden. Stel voor kinderen en jongeren met autisme een dagprogramma op. Een van de activiteiten kan sporten/bewegen zijn."

"Dit is misschien het moment om yoga of een andere vorm van relaxatie aan te leren. Daarvoor hoef je niet de deur uit. Er zijn heel veel apps en video's op Youtube. Blijf ook naar buiten gaan en bewegen. Het is bewezen: een half uur per dag bewegen is goed voor de geestelijke gezondheid. Ga wandelen, lopen of fietsen."

"Maak een fotozoektocht voor jouw kinderen waarbij ze bepaalde plaatsen of planten moeten zoeken aan de hand van foto’s. Zo krijgt het wandelen of fietsen ook een doel heeft en een duidelijk begin en einde. Wanneer alle foto’s gevonden zijn, gaan we terug naar huis. Autistische breinen verkiezen gesloten activiteiten boven open activiteiten, zonder duidelijk doel en eindpunt."