Officieel: EK voetbal voor vrouwen vindt plaats in juli 2022

Het uitstel van het EK door het coronavirus raakte begin deze maand al bekend, maar de Europese voetbalfederatie UEFA wilde het nieuws toen nog niet bevestigen.

Enkele weken later heeft de UEFA het uitstel nu toch officieel bekendgemaakt. Het toernooi vindt plaats in juli 2022 en blijft daarmee uit het vaarwater van het EK voor mannen en de Olympische Spelen, die door het coronavirus uitgesteld werden van 2020 naar 2021.

"Toen we de cruciale beslissing over het uitstel van het EK 2020 bij de mannen namen, hielden we meteen rekening met de invloed daarvan op het vrouwentoernooi", reageert UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

"We hebben alle opties nauwkeurig onderzocht, met onze belofte om het vrouwenvoetbal te laten groeien als prioriteit. Door het EK voor vrouwenteams met een jaar op te schuiven, zorgen we ervoor dat het toernooi het enige grote voetbalevent van die zomer is."

De Flames maken ook nog kans op het EK, want ze voeren hun kwalificatiepoule samen met Zwitserland aan met het perfecte rapport van 12 punten uit 4 wedstrijden.