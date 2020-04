Marcel Kittel: "Ik voel nog steeds de adrenaline als ik een sprint zie"

Was je nog wielrenner geweest als je in 2017 de groene trui had gewonnen?

"Misschien… Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de Tour van 2017. Natuurlijk heb ik de finish niet gehaald en daarom was mijn kans op de groene trui voorbij. Door die valpartij waren mijn kansen verkeken. Maar dat is allemaal niet zo erg, omdat ik weet dat dit mijn beste Tour ooit was en mijn grootste kans om die trui te winnen. Het lukte me niet en dat is jammer. Om die reden zou er dus geen verschil geweest zijn in mijn uiteindelijke keuze om te stoppen. Denk ik..."

Mis je de adrenaline of iets anders in het wielrennen?

"Op sportief gebied weet ik hoe het is om een profrenner te zijn en ik heb veel mooie herinneringen aan de sport. Maar een terugkeer naar het wielrennen zie ik niet zitten. Ik was op een punt gekomen dat ik nog gemakkelijk iets anders kon, wou en moest doen. Een familie hebben en nog iets studeren. Dat waren ook dingen waarvan ik kan genieten."

"Wat ik natuurlijk wel een beetje mis, is het onderweg zijn met ploeggenoten. Het was altijd leuke tijd en één van de hoofdredenen waarom ik zo kon genieten van mijn de sport. Ik vind ook dat dit één van de dingen is die het wielrennen zo authentiek maakt. Over heel de wereld fietsen met je makkers."

"Als ik de finale van een wedstrijd zie en de sprint, dan voel ik die adrenaline nog. Ik weet precies hoe een renner zich voelt tijdens een sprint. Wat hij denkt, wat er gebeurt met alle renners om zich heen en waarop je moet letten. Mijn carrière is misschien voorbij maar ik voel dus nog steeds wel de passie in mijn hart en de adrenaline."

Wat zou je de jeugd aanraden om aan de top te geraken?

"Ik was 12 toen ik begon met wielrennen, dat was op de mountainbike omdat er in de buurt geen wegploeg was. Geheel toevallig ontstond er een jaar later wel een ploegje van jongens van dezelfde leeftijd die samen wilden fietsen op de weg. Mijn eerste koers die ik ooit won, was een koers met 20 renners en ik versloeg één van mijn teamgenoten in de sprint."

"Ik denk dat je vooral moet proberen om van je passie je beroep te maken. Je moet genieten van je tijd op de fiets en van het samenzijn met je teamgenoten. Voor mij was dat de mooiste tijd van mijn leven. Altijd met mijn vrienden op pad, op training en in wedstrijden. Als je van die periode al zo geniet, dan komt op de duur ook het succes. Succes was voor mij nooit iets wat je met geweld kan forceren. Het mag niet als werken aanvoelen en het moet een plezier blijven."