Jonathan Sacoor na schrapping EK atletiek: "Toch geen verspild jaar"

"Ik hoop wel dat de 3 broers Borlée nog zullen doortrekken tot en met 2022, zodat we met de 4x400 meter voor een 3 op 3 kunnen gaan op het EK. Dat wordt een strijd voor hen, want ze worden er niet jonger op."

"Als het EK in Parijs toch was doorgegaan, zou het een enorm oneerlijke strijd geweest zijn", verwijst Sacoor naar de verstoorde trainingsmogelijkheden van zowat alle sporters. "Het zou ook met de huidige crisis niet verantwoord geweest zijn."

"Ik denk dat dit nieuws wel wat te verwachten was", zegt Jonathan Sacoor, die na het uitbreken van het coronavirus van zijn universiteit in de VS naar Chili, de geboorteplaats van zijn vriendin, "vluchtte".

"Ik had mogelijk kunnen meestrijden voor de medailles op het EK"

Jonathan Sacoor vreest geen motivatieproblemen, nu het laatste doel voor 2020 is weggevallen. "Het is bijzonder om in 2020 geen groot kampioenschap te hebben, maar daarom is het zeker geen verspild jaar."

"Op individueel vlak kan ik sterker worden en ervaring opdoen. Alleen is er niet die kans om dat ook aan de wereld te tonen. Ik had mogelijk kunnen meestrijden voor de medailles, maar met negatieve zaken of wat-als-scenario's zal ik geen medailles winnen."

Sacoor weet niet wanneer hij zal terugkeren naar België. "Ik ben veilig hier in Santiago en mijn familie en vrienden in België stellen het ook goed. Dat is momenteel het voornaamste."