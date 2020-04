Eline Berings ziet 2020 helemaal in het water vallen: "Beslis na zomer over toekomst"

"Ik zal wat geduld moeten hebben om de ontgoocheling van 2018 door te spoelen, gelukkig heb ik in 2016 al een goede ervaring gehad." Broeders eindigde in 2016 vierde in Amsterdam.

Voor polsstokspringer Ben Broeders is het geschrapte EK in Parijs een stevige domper. "Ik vreesde er al voor", zegt de nationale recordhouder. "Ergens wist ik dat het dit jaar moeilijk zou worden. Het blijft een tegenvaller, want ik ben ervan overtuigd dat ik mooie dingen had kunnen laten zien in Parijs."

"De beslissing over het EK verandert voor mij niet veel. Ik blijf zoals voorzien doortrainen en beslis op het einde van de zomer over mijn verdere toekomst."

Eline Berings had normaal gezien met een knaller afscheid willen nemen van de atletiek in 2020. Door het uitstel van de Spelen speelde ze al met het idee er nog een jaar bij te doen.

Topsportcoördinator: "We hadden hoop, maar die was niet realistisch"

Rutger Smith, de Nederlandse topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga, zag het nieuws dat het EK atletiek in Parijs niet zou doorgaan al aankomen. Hij vermoedt wel dat het voor de atleten even slikken is.

"Iedereen had de hoop dat het EK nog kon doorgaan, maar als je de situatie realistisch bekeek, wist je dat het eigenlijk niet te doen was", steekt Smith van wal.

"Als je ziet hoe langzaam de situatie vordert in de hele wereld en hoe traag alles heropstart, is dit een logische beslissing. Zelfs zonder publiek is het lastig: bij zo'n toernooi zijn er enorm veel atleten, begeleiders en vrijwilligers. Het is bijna onbegonnen werk in de huidige omstandigheden."

"Voor onze atleten is dit heel erg vervelend, een bittere pil. Het is hun job en ze willen zich kunnen bewijzen. Sommigen zullen het even lastig krijgen na deze beslissing, maar ik hoop dat ze de knop snel kunnen omdraaien. Ook dat is topsport: kijken naar de toekomst en flexibel zijn in de planning."