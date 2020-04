Eden Hazard (en kinderen) bereiden cordon bleu voor Franse Jeroen Meus

Het waren zijn zoontjes Léo en Yannis die hun papa Eden mochten aankondigen in de kookshow van Cyril Lignac. Een opgewekte Hazard - later in de uitzending zou hij ook nog dansen - maakte zijn opwachting.

Hoewel zijn zoontjes niet veel vertrouwen schenen te hebben in de kookkunsten van hun papa, was hun Hazard zelf op voorhand nog optimistisch. "Het valt wel mee met mijn kookkunsten, al ben ik beter op een veld."

Onder het goedkeurende oog van Yannis en Léo, en uiteindelijk ook Cyril, bereidde Hazard cordon bleu met puree. De overdadige portie verraadde dat de Rode Duivel van Real Madrid duidelijk een kroostrijk gezin heeft.