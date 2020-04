Dopingdokter Hans Cooman: "Nu doping gebruiken lijkt mij dommer dan ooit"

"De kans op dopinggebruik is nu veel minder groot"

"Momenteel gebeuren er dus nog sporadisch controles, met respect voor de regels omtrent het coronavirus. We gebruiken mondmaskers en handschoenen en alles wordt gedesinfecteerd. In mei hopen we wel op onze normale werking te kunnen terugvallen."

De dopingcontroles in Vlaanderen gebeuren nu enkel nog "als het moet", dat wil zeggen wanneer er aanwijzingen zijn. "Die krijgen we bijvoorbeeld van de douane als er verdachte pakketjes zijn", verduidelijkt dopingdokter Hans Cooman.

Hoe denkt Cooman over dopinggebruik tijdens de coronapandemie? Komt het vaker voor nu er minder getest wordt? "De atleten weten niet waar ze op dit moment naartoe moeten werken, ze hebben geen doel. Het is altijd dom om doping te gebruiken, maar als je het doet zonder dat je weet voor welk doel, is het nog dommer. Daarom denk ik dat er momenteel minder kans is op dopingebruik dan pakweg 3 weken voor de start van een grote ronde."



"Deze periode is een beetje vergelijkbaar met de winterperiode. Dan test zelden of nooit iemand positief. Vlak voor een groot sportevenement is dat anders."