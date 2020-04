Burgemeester Tommelein: "Witte rook voor toekomst KV Oostende"

KV Oostende greep onlangs naast een licentie na het afhaken van de Amerikaanse investeerders Pacific Media Group (PMG). Burgemeester Bart Tommelein wilde het schip niet laten kapseizen en bracht de 3 betrokken partijen om de tafel: KV Oostende, PMG en Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke die eigenaar is van de tribune.

Die inspanning heeft geloond, want Tommelein laat weten dat er witte rook is bij KVO. "Na intensief overleg zijn Alychlo, PMG en Stad Oostende tot een akkoord gekomen over de toekomst van voetbalploeg KV Oostende", klinkt het op de website van de Oostendse burgemeester.

“We danken onderhandelaars Alychlo en PMG voor hun constructieve houding. We kijken uit naar een goede verdere samenwerking.”

KVO zelf blijft voorzichtig. "We werken in alle discretie voort aan de overname van de club", klinkt het op Twitter. "De club is verheugd te vernemen dat er een akkoord is tussen PMG en Alychlo, maar wenst verder nog geen commentaar te geven. KVO heeft er wel alle vertrouwen in dat het volgend seizoen nog als profclub zal aantreden."

Als de overname door PMG toch kan doorgaan en de Amerikanen een kapitaalsverhoging doorvoeren, kan KV Oostende mogelijk toch nog een licentie voor profvoetbal krijgen. De club heeft nog tijd tot 4 mei om het dossier in orde te krijgen. Die dag behandelt het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) de zaak van KVO.