Burgemeester Liverpool wil onderzoek naar verloren CL-duel tegen Atletico

Titelverdediger Liverpool werd op 11 maart na verlengingen uitgeschakeld in de Champions League door Atletico Madrid. Het duel vond plaats in Engeland en het stadion zat stampvol. Er waren liefst 52.000 supporters aanwezig waarvan zo'n 3.000 Spaanse fans.

Op het moment dat Liverpool en Atletico het tegen elkaar opnamen, waren er in Spanje al beperkende maatregelen tegen het coronavirus van kracht. Zo waren bijeenkomsten met veel mensen al verboden. Madrid bleek later ook één van de brandhaarden van het coronavirus te zijn.

"Als mensen besmet zijn geraakt als direct gevolg van een sportwedstrijd, waarvan we denken dat hij niet had mogen doorgaan, zou dat schandalig zijn", zegt Liverpool-burgemeester Rotheram bij BBC.

De Britse overheid zag destijds nog geen reden om het topduel in de Champions League te verbieden. Pas 10 dagen later werden ook in Engeland samenkomsten van grote groepen aan banden gelegd.