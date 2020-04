Bundesliga klaar om op 9 mei te hervatten: "Als autoriteiten het toelaten"

De grote voetbalcompetities willen hun competities per se nog uitspelen, omdat er financieel en economisch heel wat van afhangt. Sinds midden maart ligt ook in Duitsland het voetbal stil. In het land zijn 148.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 5.000 doden gevallen.

Omdat Duitsland de coronacrisis min of meer onder controle krijgt, staat de Bundesliga van alle grote competities het dichtst bij een herstart. De DFL mikt dus op het weekend van 9 mei. Het gaat daarbij natuurlijk om matchen zonder publiek en met strenge veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Alles hangt wel af van het groen licht van de overheid.

"Er is al heel wat speculatie geweest over wanneer de competities zouden hervatten", reageerde CEO Christian Seifert na een online vergadering van de DFL. "Maar het blijft voor ons cruciaal dat de politieke verantwoordelijken beslissen. Het is niet aan ons om knopen door te hakken. Maar als het zover komt, zullen we klaar zijn."