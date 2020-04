Antwerp-voorzitter Paul Gheysens: "We moeten de competitie toch uitspelen"

De voorbije weken sijpelden vanuit Antwerp ook berichten door dat Laszlo Bölöni volgend seizoen niet meer op de bank zou zitten. "Heel eerlijk: ik heb er nog geen enkel gesprek over gehad met Luciano (D'Onofrio, de technisch directeur)."

"Ik weet niet of er veel clubs nu bezig zijn met hun ploegen te herschikken voor volgend seizoen. Luciano zal zich daar wel mee bezighouden. Maar het belangrijkste is nu om de spelers weer in conditie te brengen, zodat we weer kunnen spelen. Als we daarin slagen, zal er weer wat enthousiasme komen."