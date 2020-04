Antwerp bouwt gewoon voort aan tribune: "Nog geen dag gestopt"

Wellicht zal er nog geen publiek toegelaten worden, maar als het nieuwe seizoen straks van start gaat, dan wil Antwerp zijn nieuwe tribune kunnen onthullen. Ondanks de coronacrisis lagen de werkzaamheden aan de Bosuil de voorbije weken dan ook niet stil.

"We zijn nog geen dag gestopt", zegt voorzitter Paul Gheysens, tevens baas van bouwheer Ghelamco, aan Sporza. "In België zijn we in het begin wel teruggevallen tot op 10% van onze capaciteit, maar vandaag zitten we al weer aan 50 à 60%."

Antwerp vloog onder meer zijn buitenlandse werknemers opnieuw in en nam enkele strenge maatregelen om de veiligheid te waarborgen: uiteraard moet iedereen afstand houden, er is overal mogelijkheid om de handen te ontsmetten met alcohol of zeep en bij het binnenkomen wordt de temperatuur van elke werknemer met een warmtecamera gemeten.

"We zetten sowieos al fel in op veiligheid, maar nu hebben we nog extra veiligheidsmensen aangenomen, zodat we die discipline erin krijgen. Door geleidelijk aan op te bouwen, eerst van 10% nu naar 50% en binnenkort naar 100% hebben de mensen die gewoonte kunnen aanleren. Die eerste arbeiders waren in feite een soort ambassadeurs voor de rest."