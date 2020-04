"Vernietiging regeling onbelast bijverdienen is zware slag voor sportsector"

Met de regeling voor onbelast bijverdienen konden vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld trainers, een extra centje bijverdienen bij sportclubs zonder op dat geld belastingen te hoeven betalen. Het Grondwettelijk Hof heeft nu geoordeeld dat die maatregel uit 2017 teruggedraaid moet worden.

"Zo'n 70% van de mensen die van dit systeem genoten, werkte in sportverenigingen", zegt Lode Grossen van de Vlaamse Sportfederatie (VSF). "De vernietiging van deze regeling heeft dus een grote negatieve impact op de sportsector."

Grossen valt hiermee voormalig Vlaams minister van Sport Philippe Muyters bij, die het ook al "slecht nieuws voor de vele sportclubs" noemde en aanstuurt op een nieuwe regeling voor de sector.

"Wij kunnen niet anders dan ons hierbij aan te sluiten. Door deze regeling was het eindelijk mogelijk om mensen op een eenvoudige manier te compenseren voor hun deskundigheid in de sportclub."

"In deze moeilijke Corona-tijden en zeker in de volgende fase, wanneer iedereen erop rekent dat de georganiseerde sportactiviteiten terug op een volwaardige manier kunnen worden opgestart, is dit een extra en zeer ernstige tegenslag."