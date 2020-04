Wat een krankjorume competitie: strijd tussen AZ, Ajax en PSV

Het moet zowat de waanzinnigste titelontknoping ooit geweest zijn. In de Nederlandse Eredivisie streden in 2007 niet 2 maar 3 clubs tot de laatste seconde om het kampioenschap. In het laatste deel van de reeks ‘Last minute kampioenen’ holt Stef Wijnants van het ene stadion naar het andere om de kampioenenschaal uit te reiken.

Doelpuntensaldo

Op de slotdag van de Nederlandse Eredivisie 2006-2007 delen 3 clubs - AZ, Ajax en PSV - de 1e plaats. Zij tellen alledrie 72 punten en in de Nederlandse competitie is het doelsaldo van doorslaggevende aard. AZ uit Alkmaar (doelsaldo + 53) beschikt over de beste papieren. Winst op het veld van de nummer 16 in de stand, Excelsior, levert AZ de eerste landstitel sinds 1981 op. Ajax moet op bezoek bij Willem II uit Tilburg. Het moet hopen op puntenverlies van AZ, want het doelsaldo van de Amsterdammers is aanzienlijk minder goed (+47). Ook PSV heeft nog een behoorlijke kans. In het eigen Philipsstadion moeten de Eindhovenaren gewoon zoveel mogelijk doelpunten maken (+46) tegen Vitesse. Op 29 april 2007 krijgt de Eredivisie de meest spannende, verbijsterende, verrukkelijke en weergaloze ontknoping uit de geschiedenis. In 2 keer 3 kwartier voetbal verhuist de kampioenenschaal maar liefst 6 (zes !!!) keer van eigenaar. Tot de laatste minuut van de allerlaatste speeldag volgt er een fascinerend zenuwspel en hebben zowel AZ, Ajax als PSV de titel voor het grijpen.

Veel Belgen en topspelers

Het zou een quizvraag kunnen zijn. Hoeveel Belgen staan er op de bewuste zondag in april 2007 op het veld? De usual suspects zullen snel gevonden worden: Timmy Simons bij PSV, Mousa Dembélé en Maarten Martens bij AZ en Thomas Vermaelen bij Ajax. Maar als u ook weet dat Tom De Mul bij Ajax en vooral Onur Kaya bij Vitesse of Daniel Guijo-Velasco bij Excelsior minuten maken dan mag u zich een kenner noemen. 7 dus in totaal. Om het belang en de grootsheid van de ontknoping te duiden geven we u ook even de namen van andere spelers die in dit knotsgekke verhaal een rol spelen. En het zijn niet van de minsten. Wesley Sneijder, Edgar Davids, Klaas-Jan Huntelaar, Ryan Babel, Gregory van der Wiel (allen Ajax), Phillip Cocu, Patrick Kluivert, Eric Addo, Ibrahim Afellay, Carlos Salcido (allen PSV) en Ryan Donk, Shota Arveladze en Demy de Zeeuw (allen AZ). En de tactische plannen voor deze zinderende namiddag worden ook niet zomaar door een stel onbekende trainers bedacht. In PSV-Vitesse kruisten Ronald Koeman en Aad de Mos de degens, voor Willem II–Ajax probeerden Dennis van Wijk en Henk ten Cate elkaar de loef af te steken en AZ werd naast het veld geleid door niemand minder dan Louis van Gaal. Ton Lokhoff vervolledigt het zestal trainers.

Mousa Dembélé en Maarten Martens beginnen allebei aan de match bij AZ.

Gerommel bij PSV

Dat het uiteindelijk nog toch tot zo’n ontknoping komt is best verrassend. PSV heerst lange tijd soeverein, maar in de slotfase van de competitie geeft het een voorsprong van 11 punten op Ajax en 12 op AZ uit handen. Coach Ronald Koeman komt dan ook stevig onder vuur te liggen. In zoverre zelfs dat het voorzitter Schuitema zelfs bij een mogelijke titel geen moeite zal kosten om Koeman te ontslaan. Ook de fans hebben het gehad met Koeman. Op spandoeken in het stadion valt te lezen dat hij wordt aangeraden onmiddellijk te vertrekken. In de spelersgroep slaat de ervaren Patrick Kluivert aan het muiten. Kluivert kan zijn statuut als invaller maar moeilijk verkroppen en maakt zijn beklag in de kranten. Dat gebeurt dus allemaal op de dag dat de club kampioen kan spelen. Koeman toont zich geraakt door de openlijke twijfel aan zijn vakmanschap en beseft dat zijn dagen geteld zijn. “Als je het kampioenschap hebt weggegooid, is het logisch dat je daar als trainer verantwoordelijk voor wordt gesteld.” Maar Koeman, die als coach al 2 keer met Ajax de titel heeft gepakt, geeft wel aan dat hij zijn spelers voor die allesbeslissende match zeker nog kan prikkelen.

Meester Louis

Met de status van Louis van Gaal (Ajax en Barcelona) verwacht je niet dat hij in de zomer van 2005 bij provincieclub AZ terechtkomt. Van Gaal is enkele maanden voordien opgestapt als Technisch Directeur bij Ajax na onder meer een hoogoplopend conflict met zijn trainer… Ronald Koeman. Sindsdien leeft hij op oorlogsvoet met Koeman, die even later ook mag beschikken en uiteindelijk bij PSV trainer wordt. Van Gaal heeft meteen invloed bij AZ en wordt in zijn 1e seizoen 2e. Nu ligt het hoogste Nederlandse voetbalgoed voor het oprapen. Met de ruime voorsprong in doelsaldo betekent winst in Excelsior de titel. Als zijn Alkmaars elftal kampioen wordt, ziet Van Gaal dat als "zijn grootste succes uit zijn trainersloopbaan". “Bij Ajax werkte ik met spelers uit de jeugdopleiding die opgegroeid waren in het systeem en de cultuur van de club. Hier bij AZ moeten we spelers inpassen en dat kost tijd, maar de jonge spelers hebben het voortreffelijk gedaan."

Louis Van Gaal trekt naar provincieclub AZ:

Ajax kampioen bij de rust

In Amsterdam heerst er traditiegetrouw veel vertrouwen over een goede afloop. Coach Ten Cate biedt zelfs vóór de wedstrijd zijn excuses aan voor zoveel optimisme. “Sorry, het zal nooit meer gebeuren”, zei hij cynisch. “Is het goed zo? Ik mag toch niet denken dat Ajax kampioen wordt. Sommigen schrijven zelfs dat het gênant is dat ik zo positief ben over onze titelkansen." AZ begint dus als virtuele kampioen maar na 10 minuten neemt PSV de schaal al over als het snel 2-0 staat. Zelfs na het tegendoelpunt voor de rust is geen man over boord als tenminste Ajax niet scoort. Dat doen de Amsterdammers wel: 0-1, voldoende om 45 minuten voor het einde van de competitie aan de leiding te staan met een doelsaldo van +1 ten opzichte van PSV. AZ is nog niet uitgeteld. De jonge ploeg van coach Louis van Gaal staat stijf van de zenuwen te voetballen, moet al snel met 10 man verder na een rode kaart van doelman Waterman en staat op 1-1. Eén doelpunt van de Alkmaarders, maar ook van PSV kan de situatie helemaal op zijn kop zetten.

Het is blijkbaar gênant dat ik zo positief ben over onze titelkansen Henk ten Cate (coach Ajax)

"Nou, nou, nou, wat gebeurt er hier allemaal?"

“Doelpunten, doelpunten, doelpunten is het enige wat PSV aan de landstitel kan helpen op deze krankjorume zondagmiddag in Eindhoven”, roept radiocommentator Evert ten Napel in het populaire NOS-radioprogramma ‘Langs de Lijn’. PSV moet nog minstens 2 keer scoren en stormt hartstochtelijk naar voren. Farfan mist een kans of vier, maar met nog 25 minuten te gaan lijkt een wonder zich te voltrekken. PSV komt op 4-1 en springt in doelsaldo over Ajax naar de kop. Waar de voetbalfan ook zit, iedereen heeft een oortje waarop het intussen historische radioverslag gevolgd kan worden. AZ lijkt uitgeteld na een tweede doelpunt van Excelsior: 2-1. Maarten Martens ziet de titel wegglippen. “Verdomd jammer”, vloekt Martens achteraf. “Een deel van mijn familie was speciaal gekomen om me kampioen te zien spelen”. Maar Martens en Mousa Dembélé geven niet op. Er zijn nog 24 minuten. PSV heeft de zege binnen, maar moet de titel opnieuw aan de Amsterdammers laten want Klaas-Jan Huntelaar heeft er 0-2 voor Ajax van gemaakt. Radioverslaggever Andy Houtkamp houdt het niet meer in Tilburg. “Nou, nou, nou, je ziet mensen om zich heen kijken van ‘wat gebeurt er allemaal?’ Was het maar elke zondag superzondag."

AZ lijdt eerste nederlaag in 2007

Terwijl de 3 ploegen vol voor de aanval blijven gaan, kijken ze tegelijkertijd naar de zijlijn om zich ervan te vergewissen hoeveel het op de andere velden staat. AZ geeft zich niet gewonnen en topschutter Koevermans brengt de ploeg van Louis van Gaal langszij, 2-2. Zelfs meester Louis produceert voor zoveel spanning okselvocht. Eén doelpunt heeft AZ nu nog nodig. Het slotoffensief is overweldigend. Er volgt een rode kaart voor Excelsior. Met 10 tegen 10 knalt Koevermans op de lat, strandt een gelobde kopbal van Martens net voor de lijn en belandt een omhaal van Molhoek op het dak van het doel. Maar ook Excelsior krijgt kans op kans. AZ gaat in de slotfase uitendelijk met 3-2 tenonder, een 1e nederlaag in 2007 en meteen het einde van de kampioenendroom. Een week later verliest AZ ook de Nederlandse bekerfinale tegen… Ajax. Dat gebeurde na een ‘mesjokke’ strafschoppenreeks, waarbij ex-Club Bruggespeler Ryan Donk de achtste strafschop miste.

Chapeau, PSV

Ajax ligt tot minuut 77 nog altijd in polepositie. Maar dan knalt in Eindhoven de afscheidnemende Philip Cocu de 5-1 binnen. PSV op weg naar zijn 3e titel op een rij. In de laatste 13 minuten had de kampioenenschaal nog een keer of 5 van eigenaar kunnen veranderen, maar uiteindelijk kan het grote feest in Eindhoven losbarsten. “Daar is het ultieme moment”, schreeuwt Evert ten Napel het uit. “Op deze zonnige zondag, 29 april, één dag voor oranjedag is het rood-wit-zwarte dag hier in Eindhoven, de clubkleuren van PSV. PSV is teruggekomen uit het niets, PSV is opgekrabbeld uit een dal dat misschien wel 100 meter diep was en PSV is dankzij de miraculeuze ontwikkelingen op de velden elders toch weer kampioen van Nederland geworden. CHAPEAU, PSV !”

Eindstand Eredivisie 2006-2007

M W V G +/- ptn 1. PSV 34 23 5 6 75-25 75 2. Ajax 34 23 5 6 84-35 75 3. AZ 34 21 4 9 83-31 72

Verslag van knotsgekke laatste speeldag: