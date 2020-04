Supporterscollectief Wit-zwart-geel: "Nieuw verhaal schrijven met gemeenschap en stad"

KSC Lokeren haalde net zijn 50e verjaardag niet. "Het was al langer duidelijk dat het vermoedelijk niet goed zou komen, maar als het nieuws dan komt, komt dat hard aan bij iedereen die Sporting een warm hart toedraagt: de vele supporters, maar ook de vele vrijwilligers, de mensen van de jeugd, de hele gemeenschap in de Durmestreek."

Hérie verwoordt het gevoel bij de trouwe en grootste supporters: "Ik denk dat we door een klassiek rouwproces gaan. Eerst het ongeloof van dat gaat toch niet gebeuren, daarna komt een stuk woede. Ik denk dat we daar ondertussen al bijna door zijn en dat we op het punt komen van dat dit aangekondigd was. Het doet nu nog even pijn, maar de vraag is: "Wat nu?""

"Zullen we op Daknam nog voetbal blijven zien? Zo ja, op welke manier wordt dat dan vormgegeven? Als dat zo is, dan hopen wij daar in mee te spelen en een club op poten te helpen zetten die op een andere leest geschoeid zal zijn."