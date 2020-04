Sporting Lokeren wordt na fusie met Temse KSC Lokeren-Temse

Door het faillissement van Sporting Lokeren dreigde de club te verdwijnen. Er werd de voorbije dagen dan ook naarstig gespeurd naar een manier om dat scenario te vermijden. Er was sprake van een fusie met Hamme, maar die laatste club schoot die optie dinsdag zelf af.

Een dag later is er nu toch goed nieuws voor Lokeren en zijn supporters, want de club gaat in zee met streekgenoot KSV Temse. Temse kwam dit seizoen uit in Tweede Amateur, maar was naar verluidt zelf ook op zoek naar een partner om het hoofd boven water te kunnen houden.

De club zal voortgaan onder de naam KSC Lokeren-Temse en gaat van start in de 2e amateurdivisie in de kleuren wit-zwart-geel, kleuren die de Lokerse aanhang bekend zullen overkomen. "De wedstrijden van de eerste ploeg worden op Daknam gespeeld, de jeugd zal in Temse spelen", luidt het in een persverklaring.

"Het gemeentebestuur van Temse en het stadsbestuur van Lokeren staat volledig achter dit ambitieuze project, dat de lokale verankering uitstraalt en focust op de ontwikkeling en ontplooiing van de jeugd in beide gemeentes en in de regio Waasland."