Sebastiaan Bornauw: "Vind het goeie keuze om competitie te hervatten"

"Ik vind het een goeie keuze en sta er volledig achter. Uiteraard zouden we het liefst met fans willen spelen, maar zonder is nog altijd beter dan niets. We zijn allemaal heel gelukkig dat we weer kunnen spelen."

De hervatting van de competitie is ook bij Keulen uiteraard gespreksonderwerp nummer 1. "Er wordt veel over gesproken. Volgens onze sportief directeur ziet het er heel goed uit", zegt Sebastiaan Bornauw aan Sporza.

"Werkt enkel als alle spelers zich professioneel gedragen"

Bornauw gaat ervan uit dat de Duitse instanties niet over één nacht ijs zullen gaan bij hun beslissing. "Ik voel me er alvast veilig bij. Binnenkort zullen we ook getest worden en dat zal op regelmatige basis gebeuren als we weer beginnen. Dat geeft toch wat zekerheid."

"Het kan wel alleen werken als alle spelers zich professioneel gedragen. Dat betekent dus enkel thuis in quarantaine zitten en naar de club gaan. Zodra iemand de drukte gaat opzoeken, kan het snel in het water vallen. Maar in het andere geval is het risico op verdere besmetting vrij klein."

"Iedereen bij ons staat hier 100% achter. We zijn ons ook zeer bewust van de gevolgen als we toch buiten zouden komen."