Roberto Martinez: "Rampzalig als competities niet uitgespeeld worden"

Martinez begrijpt wel dat ze in België ervoor gekozen hebben om toch niet meer voort te doen. "Als je al 29 matchen hebt gespeeld, dan kan iedereen aanvaarden dat de eerste terecht kampioen is en de laatste terecht zakt."

"Dat is volgens mij de enige oplossing", zegt de Spanjaard in een interview met de BBC. "Als je dat niet doet, moet je enorm veel tv-geld teruggeven en dat is rampzalig."

Heel wat landen twijfelen of ze hun huidige competitie nog moeten uitspelen. In België en Nederland werd al min of meer beslist om er een streep onder te zetten, maar bondscoach Roberto Martinez is voorstander om de grote competitie toch uit te proberen spelen.

Als we niet uitspelen, dan loop je het risico dat een instituut als het voetbal in financieel zwaar weer terechtkomt.

"Matchen op veilige plaats in buitenland spelen zoals op WK?"

Maar hoe ziet de Belgische bondscoach de verschillende competities dan hervatten, terwijl er overal toch nog strenge maatregelen gelden? "Verschillende bonden onderzoeken nu om zonder publiek te spelen."

"Een andere mogelijkheid is om allemaal op een specifieke veilige plaats te gaan spelen, zoals bijvoorbeeld op een WK wordt gedaan. En een laatste mogelijkheid is om het seizoen te verlengen, maar dat is complex, want dan kom je misschien in het vaarwater van het WK 2022."

"Niemand weet wat nu het beste is. Eerst moeten we veilig en gezond zijn, daarna kunnen we over voetbal spreken."