Proximus verlengt contract met Club Brugge, Anderlecht en Charleroi niet

Het is La Dernière Heure dat uitpakt met het nieuws van de opgeblazen deal, maar het bericht werd aan onze redactie bevestigd. Proximus prijkte het afgelopen seizoen op de achterkant van de shirts van Club Brugge en Anderlecht en als hoofdsponsor vooraan bij Charleroi.

De beslissing van Proximus is een bittere pil voor de clubs, die het in deze coronatijden al niet zo breed hebben. Voor Charleroi is het het grootste drama, want zij hadden zelfs al shirts besteld voor volgend seizoen met Proximus op de borst.

De telecomoperator heeft officieel geen reden gegeven waarom de deal is afgesprongen. Het is zeker niet zo dat het bedrijf zelf moet besparen wegens de coronacrisis. Mogelijk is de keuze van de profclubs voor Eleven Sports bij de onderhandelingen voor het voetbalcontract bij Proximus in het verkeerde keelgat geschoten.