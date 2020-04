Politiek scoren en economische belangen: waarom wil Bundesliga al herstarten?

"Bovendien zijn clubs grote economische machines, waar veel geld in omgaat. Dus is voetbal ook gewoon belangrijker dan in Nederland en België".

"Voetbal is belangrijk in Duitsland. Een zaterdag zonder voetbal bestaat er niet en zelfs een ploeg in de staart van de Bundesliga trekt tienduizenden trouwe fans. Het is dus ook wel score als politicus door te zeggen dat jij het voetbal opnieuw wil invoeren. Ook al kunnen fans niet naar het stadion, dan toch hebben mensen iets om naar uit te kijken."

Als je vergelijkt met België en Nederland, waar clubs niet meer willen of mogen voetballen dit seizoen, dan is een herstart op 9 mei in Duitsland opmerkelijk vroeg. De redenen daarvoor zijn politiek en economisch.

Kritiek

Er komt ook kritiek op de voorstellen. Vooral van oppositiepartijen en het federale niveau. "In theorie kunnen deelstaten onafhankelijk beslissen over

gezondheidszaken in Duitsland", zegt Jeroen Reygaert.

"Massa-evenementen zijn momenteel verboden in Duitsland, dus wordt de vraag gesteld door critici waarom er een uitzondering zou zijn voor voetbal als de hele economie zwaar lijdt. Bovendien weet iedereen dat anderhalve meter afstand houden gewoon niet kan in voetbal."

"Mij zou het wel verwonderen dat ze een voetbalcompetitite toelaten in bijvoorbeeld Beieren of Noordrijn-Westfalen, maar ploegen als Herta Berlijn of Leipzig niet mogen spelen."

"Je merkt wel dat in deze crisis geprobeerd wordt om voor grote beslissingen dezelfde lijn te volgen in de 16 deelstaten. Al is het niet altijd zo. Er bestaan al verschillen over het heropenen van scholen en winkels."

"Voor alle duidelijkheid, het gaat om voorstellen. Zo staat het ook in Der Spiegel. Donderdag is er overleg met de voetbalbond. Dit was een ballonetje van enkele minister-presidenten. Veel meer dan dat heeft het politiek nog niet om het lijf."