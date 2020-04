Marzo spoelt derde faillissement in zijn carrière door met LinkedIn-profiel

"Vandaag is de beslissing gevallen over het lot van Lokeren. De club is failliet. Een echte traditieclub die verdwijnt. Echter voor mij is de periode van onzekerheid nu voorbij en kan ik me volledig focussen op een nieuwe uitdaging", staat op de LinkedIn-pagina van Marzo.

Na een moeilijk seizoen bij Lokeren op en naast het veld, wil de 28-jarige verdediger zo snel mogelijk een nieuwe club vinden. Al koestert hij weinig illusies dat hij die online zal vinden. "Ik zie dat LinkedIn-profiel niet als mezelf in het uitstalraam plaatsen, zoals ik ergens las", zegt Marzo.

"Daarvoor heb ik een zaakwaarnemer. Ik heb ook maar iets van 60 relaties op LinkedIn. Het was mijn broer die met het idee kwam aandraven omdat hij nogal goed is met IT. Het was een manier voor mij om mijn spijt uit te drukken over het einde van een traditieclub en tegelijk duidelijk te maken dat ik persoonlijk klaar ben voor iets nieuws."

"Sociale media zijn eigenlijk mijn ding niet. Ik heb ook nog niet gekeken of er reactie is gekomen op LinkedIn. Momenteel hou ik me vooral bezig met mijn verhuis uit Sint-Niklaas (vlakbij Lokeren)."