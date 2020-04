Herbots maakt toptransfer in Italië, maar volgt ook epicentrum corona: "Indrukwekkend"

Britt Herbots is nog maar 20 jaar, maar behoort stilaan bij de wereldtop in het vrouwenvolleybal. Onze landgenote speelt al 2 jaar in Italië, een van de beste competities ter wereld. Nu werd bekend dat de receptie-hoekaanvalster overstapt van Busto Arsizio naar Novara, van de ene topclub naar de andere. En dat in volle coronatijd.

Herbots doet aan Sporza haar verhaal over voor haar bizarre weken, want ze is nu terug in haar geboorteplaats Sint-Truiden, nadat de competitie in Italië door corona was stopgezet. Corona lijkt de Yellow Tiger evenwel te achtervolgen: van haar club in de buurt van Milaan naar Sint-Truiden.

Transfer naar Novara

"Het kan misschien wel vreemd klinken dat die transfer nu in volle coronacrisis gebeurt, maar het plaatje klopt gewoon. Voor mijn eigen ontwikkeling is dit echt een stap vooruit."

"Novara had dit jaar misschien een minder seizoen, maar de afgelopen jaren heeft die club wel veel prijzen gewonnen." "Het is spijtig dat dit seizoen niet op een normale manier beëindigd is, maar het is niet anders. Dat ik in Italië blijf, ligt voor de hand. Het is een topcompetitie met ook veel buitenlandse speelsters. En het leeft er enorm. In de zalen zitten vaak enkele duizenden toeschouwers."

Voor mijn ontwikkeling is Novara écht wel stap vooruit. Britt Herbots

Iedereen in bocht om je heen

Herbots was nog in volle competitie in Italië, toen de crisis in de buurt van Milaan in volle hevigheid uitbrak. Ze zag dat het erg snel de verkeerde kant opging. “Toen de competitie is stopgezet, hebben we nog een week getraind, maar daarna is alles gestopt. We hebben weken in lockdown gezeten en dat werd elke week erger. Het was indrukwekkend om mee te maken en niet in positieve zin." "Italianen zijn familiaal, komen met iedereen praten. Nu liep haast iedereen met een bocht om je heen. Je mocht ook niet buitenkomen om te lopen of te fietsen. Wandelen moest je alleen doen." "Het is ook best frustrerend om als topsporter in je kot opgesloten te zitten. De eerste week rol je je matje nog met goesting, maar al snel wordt dat eentonig. Ik was dus best opgelucht dat ik die trainingen kon stoppen.”

We hebben weken in lockdown gezeten in Italië. Het was indrukwekkend om mee te maken en niet in positieve zin. Britt Herbots

Confrontatie met virus

Toen de competitie in Italië definitief werd stopgezet, nam Herbots dan ook haar koffers en trok ze opnieuw naar "haar" Sint-Truiden. Maar daar kwam ze ook in het epicentrum van de Belgische coronaproblemen terecht. “Dat is best straf, ja, veel vrienden zeiden me dat ook. En het is natuurlijk anders. In Italië was dat iets meer een ver-van-mijn-bedshow, want ik ken daar natuurlijk niet zoveel mensen." "Van die hoge dodentol merkte ik persoonlijk weinig. Hier word je geconfronteerd met mensen die ziek zijn of sterven die je bij naam kent. Dat is anders.”

Hier in België word je geconfronteerd met mensen die ziek zijn of sterven, die je bij naam kent. Dat is helemaal anders. Britt Herbots

In de tuin volleyballen