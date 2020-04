Francky Dury over nieuwe assistenten: "Kan bestuur volgen in verjonging"

"Dat zie je ook in andere bedrijven, dat er op tijd en stond een verjonging wordt doorgevoerd. Het is een beleidskwestie, en ik heb daar, nogmaals, alle begrip voor."

Dury licht de wissels in zijn staf toe: "Ik begrijp de club volkomen. Al in februari werd mij voorgesteld om mijn staf te verjongen naar volgend seizoen toe."

Inperking van invloed?

"Het zijn 2 gasten met tonnen ervaring in het voetbal en ik kijk er echt naar uit om met ons drieën iets moois op poten te zetten in Waregem."

"Ik sta volledig open voor een samenwerking met 2 geweldige nieuwe assistenten. Davy De fauw is een gouden kerel die ik al zeer lang ken, en met Timmy heb ik in 2009 nog 3 maanden samengewerkt toen ik bij de Rode Duivels assistent was van Frank Vercauteren."

Dury heeft heel veel sportieve macht aan de Gaverbeek. Betekent deze dubbele aanstelling een inperking van zijn invloed? "Zo zie ik het in geen geval", zegt de 62-jarige hoofdcoach, die van 1994 tot 2001 bij Zultse actief was en sinds 2001 bij Zulte Waregem, enkel onderbroken door 1,5 jaar AA Gent en de Belgische bond in 2010-2011.

Trainen in kleine groepjes

In deze coronatijden ligt het voetbal al weken stil én maandag volgt mogelijk ook de definitieve stopzetting van de competitie. "Het is nog even wachten op de Algemene Vergadering van de Pro league nu maandag, maar normaal gaan we vanaf begin mei in kleine groepjes trainen op de club zelf", plant Dury.

"Tot nu toe traint iedereen individueel, maar dat leidt soms tot kleine kwaaltjes (bijvoorbeeld als gevolg van te veel op straat te lopen) en

ook de verveling wordt steeds groter."

"Daarom zou het goed zijn mochten we in mei 3 weken lang in groepjes kunnen trainen met een 4 à 5 sessies per week. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen."

"Eind mei sturen we dan iedereen met vakantie tot eind juni en dan hopen we echt aan onze voorbereiding te beginnen op het nieuwe seizoen. Mét mijn 2 nieuwe assistenten."