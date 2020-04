Federer lanceert idee voor fusie tussen ATP en WTA, Nadal is voor: "Hét moment"

Federer is op zijn 38e nog altijd nummer 4 van de wereld, zijn 20 grandslamtitels zijn een record. Hij gooide bovenstaande vraag vanmiddag de Twitterether in: "Ik praat niet over een fusie op het terrein, maar over het samengaan van de 2 instanties (ATP en WTA) die het profcircuit bij de mannen en vrouwen organiseren", schrijft Federer.

"Het is voor fans verwarrend om verschillende klassementen te hebben, andere logo's en websites en verschillende toernooicategorieën."

"Het had allicht al veel eerder moeten gebeuren, maar het is misschien nu het uitgelezen moment", vervolgt Federer, doelend op de coronacrisis die de sportwereld wereldwijd een halt toeroept.

"Het zijn voor alle sporttakken zware tijden. We kunnen hier uitstappen als 2 afgezwakte instanties of als 1 versterkte." Rafael Nadal, zijn eeuwige rivaal en nummer 2 van de wereld, vindt het alvast een goed idee.

De ATP (Association of Tennis Professionals) werd in 1972 opgericht, de WTA (Women's Tennis Association) volgde een jaar later.