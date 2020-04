De fauw (38) ruilt plunje van speler voor dat van assistent bij Zulte Waregem

Dury mag dus op enkele dagen tijd een tweede assistent verwelkomen. Vorige vrijdag maakte Timmy Simons de overstap van Club Brugge.

Eind maart in De Tribune liet De fauw optekenen dat hij zich nog fit en goed genoeg voelde voor een extra seizoen, mogelijk bij een andere club, maar dat hij ook een voorstel had om toe te treden tot de technische staf. Na rijp beraad is het dat tweede geworden.

Na 18 jaar profvoetbal was de 7-0 op Anderlecht op 7 maart zijn laatste wedstrijd. Het jeugdproduct van Club Brugge begon zijn profcarrière in 2001 bij Sparta Rotterdam, waar hij 5 jaar speelde. Daarna volgden evenveel jaren bij Roda. In 2011 kwam hij aan de Gaverbeek terecht. Na een uitstap naar Club Brugge (2014-2016) keerde hij door de grote poort terug.

De fauw was kapitein en speelde liefst 275 wedstrijden in de rood-groene kleuren, goed voor 28 doelpunten. "Ik heb heel wat fantastische momenten beleefd bij Essevee. Ik hoop om die momenten nu ook langs de zijlijn te beleven", verwoordt het clubicoon in een filmpje.

De fauw was dit seizoen al volop bezig om de geschikte trainersdiploma’s te behalen. De technische staf van Zulte Waregem voor volgend seizoen is nu compleet. "Met Timmy en Davy valt onze puzzel perfect samen en kunnen we een beroep doen op heel wat kwaliteit en ervaring", klinkt CEO Eddy Cordier tevreden.