Club Brugge is kampioen: 11 bouwstenen van het Brugse fort in 2019-2020

Club Brugge mag een 16e landstitel in de boeken schrijven. De titel 2019-2020 zal altijd gelinkt worden aan de coronacrisis en het onvoltooide seizoen, maar 29 speeldagen lang was Club Brugge heer en meester. Met Gert Verheyen kijken we naar "het elftal" dat Club met stip op 1 heeft gezet.

1) Het Brugse bloed voert Philippe Clement terug naar Jan Breydel

Philippe Clement (46) werd vorig seizoen kampioen met Racing Genk, maar de landstitel en de groepsfase van de Champions League kunnen hem niet in Limburg houden. De oude liefde roept na het vertrek van Ivan Leko en het bloed van Clement kleurt ondanks de Genkse titel nog altijd blauw-zwart. Clement is verknocht aan Club Brugge, de club waar hij als speler en als assistent lange tijd aan de slag was. “Mijn uitdaging is nu om in België met twee verschillende clubs kampioen te worden. Er zijn niet zoveel coaches die dat gedaan hebben in het verleden”, zegt Clement kort na zijn voorstelling. Hij steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: "Ik wil kampioen worden, de beker pakken en zo ver mogelijk geraken in Europa."

Zo kijkt Philippe Clement tijdens de zomer naar het seizoen 2019-2020:

"Clement heeft de toekomst van Club en Genk goed ingeschat"

Gert Verheyen: "Achteraf bekeken hebben Club en Clement de juiste keuze gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat die keuze niet evident was, maar Clement heeft de toekomst van beide clubs heel goed ingeschat en hij wist waar hij zelf het meest succesvol zou kunnen zijn." "Of dit ook de keuze van het hart was, ook bij Club? Ik denk niet dat ze bij Club op die manier trainers aanstellen. Daar kijken ze niet naar sentiment. Ze werven aan op basis van je kwaliteiten en van wat je al bewezen hebt."

2) Europese prestaties worden meegezogen in Belgische competitie

In Europa uitblinken is geen evidente klus, want Club moet als niet-kampioen enkele voorrondes van de Champions League doorspartelen. Het worden twee nagelbijters, maar Dinamo Kiev en LASK Linz stoppen Club niet af. De trein is vertrokken en maakt prachtige Europese tripjes. Club wordt beloond met ontmoetingen tegen Real Madrid, PSG en Galatasaray. Club zet meer dan geregeld zijn voet naast de Europese grootmachten: het houdt Real in Bernabeu zowaar op 2-2, op het veld van PSG zat er veel meer in dan de 1-0-nederlaag en na twee draws tegen Galatasaray volgt de Europa League na de winterstop als vangnet. Daar blijkt Manchester United een maatje te groot, maar de Europese opstekers heeft Club in de Belgische competitie steevast als duwtje in de rug gebruikt.

Bekijk het verslag van het Brugse gelijkspel tegen Real Madrid:

"Je moet de prestaties en de resultaten loskoppelen"

Gert Verheyen: "En toch heb ik het hier altijd moeilijk mee. Word je beter van die Europese matchen? Je neemt die ervaring wel mee, maar je mag dat ook niet overdrijven. Het zijn mooie herinneringen, maar het staat meer op zichzelf." "Ik vond de kwalificatie voor de Champions League straf, want dat mag je niet onderschatten. Maar over de groepsfase moet je ook streng genoeg blijven: de prestaties mogen gezien worden, maar de resultaten zijn minder. Je moet die twee elementen loskoppelen." "Er is nog altijd een verschil tussen goed presteren en een resultaat behalen. Als je echt de geschiedenisboeken wilde ingaan, dan moest je in Bernabeu winnen. Dat het mogelijk was? Dat kan ik over mijn eigen carrière ook vaak zeggen. Je moet het gewoon doen. Punt."

3) Kassa kassa tijdens de zomermercato

De kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League en de sterke Europese campagne heeft Club ook extra financiële ademruimte gegeven. Club vult de bankrekening met die Europese miljoenen, maar ziet de kassa in de zomermaanden ook meer dan één keer rinkelen. Sterkhouders Wesley, Danjuma, Nakamba en Denswil zoeken andere oorden op, maar hun nieuwe clubs leggen veel geld op tafel. Club legt een stevige buffer aan en zit budgettair in een zetel.

"Jarenlang een goed beleid"

Gert Verheyen: "Spits dit vooral niet toe op één mercato: dit is het gevolg van jarenlang een goed beleid te voeren. Mannetjes verkopen is een stuk van het businessmodel in België, maar je moet er wel jaar na jaar in slagen." "En de timing is ook belangrijk: weten wanneer je iemand moet of kunt verkopen. Iedereen wil altijd snel hogerop, maar maak goeie afspraken en probeer eerst iets te winnen. Dat wordt goed gemanaged bij Club."

Wesley trok voor ongeveer 25 miljoen euro naar Aston Villa.

4) Aankopen staan er meteen en renderen

Wie geld ontvangt, kan dat geld ook uitgeven. Als een verstandige huisvader gooit Club het geld niet door ramen en deuren, maar speurt het naar opportuniteiten. Spits David Okereke is met een prijskaartje van zo’n 8 miljoen de duurste aanwinst ooit, maar schiet prima uit de startblokken. Ook Percy Tau drukt onmiddellijk zijn stempel. Een meesterzet, want de Zuid-Afrikaan wordt een jaartje gehuurd van Brighton. Beide spitsen kennen uiteindelijk een flinke terugval, maar er staat nog meer Brugs volk op. Achteraan is Simon Deli al heel snel de rots in de branding, ook Eder Balanta vindt na verloop van tijd steeds meer zijn draai op het Brugse middenveld.

"Okereke en Tau: geen plus, geen min"

Gert Verheyen: "Eerlijk? Okereke en Tau krijgen geen plus en geen min. Het is een beetje vlak. Ze zijn goed begonnen, maar ze zijn daarna weggezakt." "Ik kijk vooral naar Deli en Mignolet (zie puntje 5). Je moet goals maken, maar puntenwinst zit ook in het beperkte aantal tegengoals."

De sterkte van de Brugse defensie (1) Team Aantal schoten tegen 1. Club Brugge 275 2. Charleroi 302 3. Standard 323 4. AA Gent 323 5. Moeskroen 339

De sterkte van de Brugse defensie (2) Team Aantal balcontacten tegenstander in de eigen zestien 1. Club Brugge 386 2. Standard 439 3. AA Gent 529 4. Antwerp 538 5. Moeskroen 544

5) Een doelman van wereldniveau

Dé Brugse zomertransfer is natuurlijk Simon Mignolet. Club sukkelt al een hele poos met een keepersprobleem, maar haalt met de Rode Duivel één brok ervaring, présence en klasse in huis. Mignolet staat er onmiddellijk en overstijgt het niveau van de Belgische competitie. Zijn autoriteit tussen de palen geeft Club vleugels.

"Het blijft straf"

Gert Verheyen: "Met hem heb je minstens één punt. Het is knap dat hij open stond voor een terugkeer naar België. Er zijn niet te veel spelers die van Liverpool weer in België komen voetballen. Straf."

Reddingspercentage bij doelmannen (minstens 3 duels dit seizoen) Team Doelman Reddingspercentage 1. Club Brugge Simon Mignolet 84 procent 2. Anderlecht Hendrik Van Crombrugge 79 procent 3. Charleroi Nicolas Penneteau 74 procent

6) Woelwater Diagne besmet de rest niet

Zijn alle transfers dan een succesverhaal geweest? Zoals bij elke club zijn er tegenvallers en in Jan Breydel spant Mbaye Diagne de kroon. Het Senegalese enfant terrible wordt gehuurd van Galatasaray, maar zet zichzelf in het Parc des Princes boven de groep. Diagne eist in de Champions League-match op PSG een strafschop op, maar faalt jammerlijk. Het gekke transferverhaal – Diagne werd weggekaapt voor de neus van Anderlecht – dreigt als een boemerang in het gezicht van Club te belanden, maar splijtzwam Diagne wordt al bij al vlotjes geneutraliseerd en lijkt niet voor tweedracht in de spelersgroep te zorgen.

Zo beleefden onze radiocommentatoren de fase met Diagne:

"Ik vond zijn prestaties bij Galatasaray al pover"

Gert Verheyen: "Na die frats was er nog twijfel: wat doen we met hem? Maar hij heeft het zelf zo hard uitgehangen, dat je niet anders kon dan hem weg te sturen." "Club heeft ergens wel een risico genomen met hem. Er waren voor zijn transfer al verhalen, het was al duidelijk dat hij een speciaal geval was. Je denkt dan misschien: wij zullen hem op het rechte pad houden. Maar Diagne heeft zichzelf onmogelijk gemaakt." "Ik had na de CL-loting veel matchen van Galatasaray bekeken (de moederclub van Diagne) en ik vond hem toen eigenlijk al niets. Club had dat profiel nodig, maar zijn prestaties waren toen al pover."

7) Daar is de nieuwe chouchou (uit de eigen jeugd)

De meeste nieuwkomers zijn een meerwaarde, maar Club zoekt en vindt ook in de eigen gelederen versterking. Vanuit het niets wordt Charles De Ketelaere in de Brugse basisploeg gedropt. De sierlijke De Ketelaere flitst geregeld en ontpopt zich in geen tijd tot een van de nieuwe lievelingen van het Brugse publiek. Mooi meegenomen: De Ketelaere versterkt het Vlaamse karakter van Club. Mignolet, Mechele, Rits en Vanaken: de ruggengraat is Belgisch en dat is altijd belangrijk voor de verankering met het publiek.

"Hij heeft alles om het te maken"

Gert Verheyen: "Zijn debuut tegen PSG was voor iedereen een grote verrassing. Als hij zich blijft ontwikkelen, wordt De Ketelaere zeker een basisspeler. Hij heeft alles om het te maken."

New kid on the block: Charles De Ketelaere.

8) Vormer en Vanaken

Aan uitblinkers geen gebrek, maar het geraamte van de ploeg staat en valt nog altijd met Ruud Vormer en Hans Vanaken. De Nederlander aast erg lang op doelpunten, maar compenseert het gebrek aan goals met een vloot assists. En Vanaken is niet toevallig vaak de bestemmeling van Vormers assists. De Limburger krijgt in januari ook nog dat extra zetje in de rug met zijn tweede Gouden Schoen op een rij.

"Het zijn kampioenenmakers"

Gert Verheyen: "Het zijn eerst en vooral spelers die niet per se willen vertrekken en dat is zeer dankbaar. Vormer en Vanaken zijn met Mignolet kampioenenmakers." "Hun karakter, hun sérieux, hun trainingsarbeid: elke match staan ze er en zulke mannen heb je nodig." "Ze azen niet op een vertrek. Ze zouden het best oké vinden mochten ze hun hele carrière bij Club blijven. Zulke spelers moet je behouden en verzorgen."

Wie creëerde de meeste kansen voor zijn ploeggenoten? Team Speler Gecreëerde kansen Waarvan uit open spel 1. Club Brugge Ruud Vormer 99 48 2. AA Gent Vadis Odjidja 97 53 3. Standard Nicolas Gavory 66 36

Assistkoning Team Speler Assists 1. Club Brugge Ruud Vormer 14 2. AA Gent Vadis Odjidja 9 3. Eupen Danije Milicevic 7 4. AA Gent Jonathan David 7

Meeste kopbaldoelpunten in de Belgische competitie Team Speler Kopbaldoelpunten 1. Club Brugge Hans Vanaken 6 (3 keer op aangeven van Ruud Vormer) 2. Antwerp Dieumerci Mbokani 5 3. Zulte Waregem Cyle Larin 3

9) De sterkte van een ploeg herkent men aan zijn bank

Wie de kern van Club Brugge bestudeert, beseft dat de technische staf en het bestuur hun huiswerk bijzonder nauwkeurig gemaakt hebben. De kern is kwalitatief, evenwichtig en breed. En wanneer spelers als Mata boven zichzelf uitstijgen, zit je helemaal op rozen. Een blessure, schorsing of vormdip kan opgevangen worden, coach Clement kan verschillende systemen hanteren en geen enkele bankzitter begint (luidop) te mopperen.

"Grote kern was te verantwoorden door de vele kansen"

Gert Verheyen: "In België is een spelerskern meestal te groot, maar bij Club was het nog enigszins te verantwoorden door de vele wedstrijden. Dan moet je wel roteren." "Clement heeft bijna elke speler gebruikt en heeft aan bijna iedereen kansen gegeven. Niemand kan klagen. In sommige matchen werden Schrijvers, Openda en Diagne ingebracht. Dan weet je genoeg."

Het belang van een sterke bank Team Aantal goals van invallers 1. Club Brugge 11 2. Standard 9 3. KV Mechelen 8 4. KV Kortrijk 8

Meest trefzekere invallers Team Speler Aantal goals als invaller 1. Club Brugge David Okereke 4 . Club Brugge Mbaye Diagne 4 . KV Mechelen William Togui 4

10) Op weg naar eerste dubbel sinds 1995-1996?

De Brugse T1 slaagt er ook in om nagenoeg iedereen - op bijvoorbeeld Diagne na - tevreden en hongerig te houden. Een eventueel probleemgeval - Jelle Vossen - wordt ontzenuwd met een vertrek naar Zulte Waregem. Dat vrijwel niemand mekkert, kan ook omdat Club Brugge erg lang op 3 fronten actief blijft. Club raast door de competitie, knokt zich naar de bekerfinale en trakeert zichzelf ook op een Europese lente. Tot de coronacrisis roet in het eten gooide, lag het nog altijd op koers voor de felbegeerde dubbel. De beker kan het trouwens nog altijd binnenhalen als er een geschikte datum gevonden wordt.

"Ze namen elke match au sérieux"

Gert Verheyen: "Je moet als trainer iedereen elke keer weer scherp aan de aftrap krijgen. Dat klinkt vanzelfsprekend en dat was het voor mij als speler ook, maar vandaag is dat niet overal het geval." "Club had een heel druk schema, maar ze namen elke match au sérieux. Ze lieten geen steken vallen, ook niet tegen mindere ploegen. Er was altijd concentratie en discipline."

Club Brugge plaatst zich voor de bekerfinale:

11) Geen puntenverlies (en dat kan niet gezegd worden over de tegenstand)

Iedere kampioen zal in zijn titeljaar wel een dipje meegemaakt hebben. Dat is bij Club Brugge niet anders. Na de winterstop hapert de Brugse machine geregeld. Het spelniveau zakt zienderogen en Club komt een paar keer met de schrik vrij. Maar er blijft één constante: de competitieleider laat zich amper op puntenverlies betrappen. Met dank aan onder meer Rits, voor wie nog altijd kaarsjes branden na zijn late goals tegen Waasland-Beveren en Racing Genk.

Aangezien de concurrentie een heel seizoen veel te wisselvallig is, stormt Club op de play-offs af met een straatlengte voorsprong. “Ik zie niet in hoe Club dit kampioenschap nog uit handen zal geven”, zegt onze commentator Peter Vandenbempt in zijn analyse na 29 speeldagen. Klopt, al wist ook hij toen nog niet dat er helemaal geen play-offs meer zouden volgen.

"Zelfs met een halvering van de punten was er geen bedreiging meer"

Gert Verheyen: "Er was vooral een dipje in het scorend vermogen. De diepe spitsen lieten het afweten, de goals moesten van de middenvelders komen. Maar dat heeft nauwelijks punten gekost, ook al omdat je nauwelijks een doelpunt incasseerde." "Dat de play-offs overbodig geweest zouden zijn? Je weet nooit hoe de competitie geëvolueerd zou zijn, maar je had nooit het gevoel dat Club dit nog uit handen zou geven." "De kloof met de rest bleef lang op 10 punten, maar uiteindelijk werd het 15 punten. Dat is echt wel veel. Zelfs met een halvering van de punten zou niemand Club nog bedreigd hebben."