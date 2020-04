Antwerpen in lockdown door de lens van Frank Raes: "Eenzaam en verlaten"

Tijdens de coronacrisis heeft Frank Raes alle tijd om zich toe te leggen op zijn passie: fotografie. Bijna dagelijks trekt onze presentator van Extra Time de stad in om de lege straten op de gevoelige plaat vast te leggen. "Er heerst een speciale sfeer in Antwerpen", vindt hij.

Ook Frank Raes blijft bewegen. Met zijn fotocamera in de aanslag zwerft de voetbalreporter 's avonds door de straten van Antwerpen. "Dan heerst er een speciale en zeldzame sfeer: de stad oogt eenzaam en verlaten. Dat schouwspel vind ik erg boeiend", vertelt Frank Raes. "Ik trek graag naar het Centraal Station, een van de mooiste gebouwen in ons land met een prachtige lichtinval en een geschenk voor een fotograaf om vorm en inhoud te laten samenvallen. Normaal gezien heerst er een drukte van jewelste in het station, nu zie je nauwelijks treinen of reizigers." Ook de Schelde, de levensader van Antwerpen, vormt een favoriet kader voor Frank Raes. "De zonsondergang is er prachtig. Die probeer ik vast te leggen op een natuurlijke manier, ik fotografeer altijd zonder flitslicht." "Hier en daar zie je mensen die afstand proberen te houden op de kaaien. Of een koerier. De Uber Eats en de Deliveroos draaien momenteel op volle toeren. Dat valt me op: er wordt momenteel naar hartenlust gefietst en gejogd in de stad."

Frank Raes: "Het Centraal Station van Antwerpen is een geschenk voor een fotograaf."

"Straks word ik nog outcast als 65-plusser"

Als 65-plusser behoort Frank Raes stilaan tot de risicogroep voor het coronavirus. "Ik sta niet te springen om nog maanden thuis te zitten, zoals ze nu opperen", laat hij weten. "Dat idee vind ik krankzinnig. Straks degeneren ze ons nog tot de outcast. Neen, schotel me dan liever een test voor." "Of geef me een mondmasker. Ik heb er alvast besteld in de apotheek. Vooral in de supermarkt ben ik bereid om een mondkapje te dragen, daar vind ik het soms kantje boord. In de groenten- of fruitafdeling is het erg moeilijk om anderhalve meter afstand te houden."

Vooral in de supermarkt ben ik bereid om een mondkapje te dragen, want daar vind ik het soms kantje boord. Frank Raes

De fascinerende foto's van Frank Raes:

De favoriet van Frank: eenzaamheid in de stad

Weetje: Frank Raes noemt zichzelf Frank Raes Brasil op Instagram omdat zijn vorige account gehackt is. "Tijdens het WK voetbal in Brazilië ben ik dan maar een nieuwe Instagram begonnen. Zo is de naam ontstaan", legt hij uit.