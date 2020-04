6-jarige Luigi ontwerpt de nieuwe shirts van Pescara

In Italië geldt er door het coronavirus een zeer strikte lockdown. Daarop besloot Pescara een wedstrijd uit te schrijven voor kinderen, die hun fantasie de vrije loop konden laten bij het tekenen van een truitje voor volgend seizoen.

Het was de 6-jarige Luigi D'Agostino die als winnaar uit de bus kwam. De dolfijn uit het clublogo - Pescara is een kuststad aan de Adriatische Zee - springt meteen in het oog en ook de zee kreeg een plaatsje in het ontwerp, net als de regenboogkleuren.

De tweedeklasser zal volgend seizoen aantreden in de truitjes van Luigi, die als beloning ook nog een bezoekje mag brengen aan de hoofdzetel van kledingsponsor Errea.

Pescara had ook goed nieuws voor de nummer 2 uit de wedstrijd, want die tekening zal gebruikt worden op de shirts van de jeugdploegen van de club.