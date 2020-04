"23 zieke spelers": hoe Inter niet happy is met het verhaal van Romelu Lukaku

Wordt Romelu Lukaku (26) binnenkort op het matje geroepen bij Inter? Volgens La Gazzetta dello Sport is de Italiaanse topclub niet echt tevreden over een ontboezeming die de aanvaller gisteren deed. De club wil niet officieel reageren, maar de roze sportkrant schetst hoe het verhaal van Lukaku niet lijkt te kloppen.

Een openhartige Romelu Lukaku had dinsdagnamiddag een gesprek met Kat Kerkhofs, de echtgenote van Dries Mertens, op de Instagram-pagina van tv-zender Vier. In Italië bleef het gesprek niet onder de radar, want één passage deed toch wat stof opwaaien. Lukaku liet uitschijnen dat zijn club Inter eind vorig jaar/begin dit jaar - wellicht zonder het te beseffen - zwaar getroffen zou zijn geweest door het coronavirus. "In december hadden we een week vrij bij Inter. We kwamen terug en ik zweer dat er 23 van de 25 spelers ziek waren. Geen grap", getuigde Lukaku in het gesprek op Instagram. "We speelden thuis tegen Cagliari en na 25 minuten moest een van onze verdedigers van het veld. Hij kon niet meer en viel bijna flauw. Iedereen had koorts, ik ook." "Bij mijn opwarming voor de match tegen Fiorentina kreeg ik het heel warm en na de match had ik een etentje met een sponsor, maar ik heb het afgezegd en ben gaan slapen." "Ik moest veel hoesten en had groene slijmen. We zijn wel nooit getest op corona, dus helemaal zeker zullen we het nooit weten."

In december hadden we een week vrij bij Inter. We kwamen terug en ik zweer dat er 23 van de 25 spelers ziek waren. Geen grap. Romelu Lukaku gisteren op Instagram

"Het heeft niets te maken met de week vakantie"

La Gazzetta dello Sport confronteerde Inter met de uitspraken van Lukaku, maar bij de topclub uit het zwaar getroffen Milaan gaat men de controverse uit de weg. Al schrijft de Italiaanse sportkrant dat Inter niet kan lachen met zijn verklaringen en dat Lukaku wellicht een woordje uitleg moet komen geven. Volgens de roze sportkrant wijst een reconstructie bovendien op hiaten in het verhaal van Lukaku, meer bepaald in de chronologie van de bewuste matchen waar Lukaku het over heeft. "Lukaku heeft het over een vakantieperiode bij Inter rond de kerstdagen en schuift de match tegen Cagliari naar voren als topje van de ijsberg. Die wedstrijd werd op 26 januari gespeeld", schetst La Gazzetta. "Tussen de terugkeer uit vakantie en die match tegen Cagliari is dus een maand gepasseerd. De eerste match na de pauze was een bezoekje aan Napoli (6 januari), waar Inter geen afwezigen had (op de langdurig geblesseerden Asamoah en D'Ambrosio na)." "Inter presteerde toen ook zeer goed. Het is dus uitgesloten dat de week vakantie een rol speelt in dit verhaal."

Inter speelde 1-1 gelijk tegen Cagliari.

4 spelers waren grieperig

Waarna de Gazzetta de match tegen Cagliari met een vergrootglas bekijkt. "In die match werd verdediger Skriniar na 17 minuten naar de kant gehaald. Er wordt inderdaad over een grieperig gevoel gesproken bij de Slovaak. Dat was aan de vooravond al bekend, maar hij wilde toch spelen." "Na Cagliari volgde de bekermatch tegen Fiorentina (29 januari). Daar is de nood al hoger bij Inter, dat 7 afwezigen telt. 3 spelers zijn grieperig: Skriniar, De Vrij en D'Ambrosio." "De 4 andere afwezigen sukkelden met kwaaltjes die ze al langer met zich meesleepten. Sommigen zaten toch op de bank, aangezien Conte - zo bleek later - zijn tegenstanders niet te veel informatie wilde geven over de blessuregolf." Volgens de Gazzetta benadrukt Inter dat er na die match nog één griepgeval werd vastgesteld. Pechvogel was deze keer Bastoni, die op 16 februari niet kon meespelen tegen Lazio. De vorige griepgevallen - Skriniar, De Vrij en D'Ambrosio - waren daar al opnieuw inzetbaar.

Verdediger Skriniar in de bewuste wedstrijd.

