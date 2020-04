Wereldkampioene Alvarado: "Ander startuur veldrit? Ritme geraakt in de war"

In onze Facebook Live lockdown sessies bleven we ook vandaag hangen in het peloton. En we konden ook dinsdag een Nederlandse topper strikken. Wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado (21) schoof aan op onze Facebook-pagina. Bekijk hier het gesprek.

Er is uiteraard nog geen volledige duidelijkheid, maar de wegkalender dreigt dit najaar in het vaarwater van het veldritcircus te komen. Moeten de veldritten dan schuiven met hun startuur om ook voldoende aandacht te krijgen naast de wegkoers die diezelfde dag misschien wel op het menu staat? Ceylin del Carmen Alvarado, wereldkampioene bij de vrouwen: "Ik hoop dat alles blijft zoals vroeger, maar er zullen wel overlappingen zijn. De crossen voor een klassieker programmeren, dus vroeger op de dag, kan een oplossing zijn." "Maar dat vraagt wel een aanpassing. Je stuurt het ritme in de war. Of ik liever na een wegkoers en dus in de vooravond of avond zou crossen? Neen, zeker niet. Dan liever vroeger op de dag dan later."

"Mountainbiken in Tokio? Dat is in mijn gedachten gepasseerd"

De dominante Nederlandse wereldkampioene wordt vaak vergeleken met Mathieu van der Poel. Net als de Nederlandse alleskunner heeft ook Ceylin del Carmen Alvarado plannen op de weg en in de MTB-discipline. "Ik heb nog niet echt veel ervaring op de weg. Dat moet ik nog ontdekken, maar ik zie zeker een wegcarrière zitten. Vooral de klimwedstrijden vind ik leuk. En op mijn verlanglijstje staat de koers die door de Vuelta georganiseerd wordt en de Giro Rosa." Ook het mountainbiken kan Alvarado wel bekoren. Richt ze haar pijlen op Tokio nu de Spelen een jaartje zijn uitgesteld? "Dat is in mijn gedachten gepasseerd, maar je moet voldoen aan de olympische normen." "Ik weet niet of dat mogelijk is. Ik heb een mail met informatie gekregen, maar ik heb enkel de grote lijnen gelezen", bekende een glimlachende wereldkampioene veldrijden. "Als de mogelijkheid er is, dan wil ik er werk van maken. Maar het gaat niet alleen over mijn eigen plan, het gaat ook over wat de bondscoach denkt."

Net toen het over haar relatie met wielrenner Roy Jans ging, viel de verbinding weg...