Van Vleuten: "Zou moord doen om kermiskoers te kunnen rijden"

"Voor mij is het extra zuur, omdat ik net dit jaar in de regenboogtrui reed. Maar ik heb met de Omloop Het Nieuwsblad dan toch al een mooie overwinning behaald in die trui. 1 wedstrijd gereden en 1 zege, dat is toch ook lekker."

"Ik heb 2 weken nodig gehad om afscheid te nemen van mijn doelen. Daar zat ik dan thuis met mijn superbenen. Terwijl ik zoveel zin had in Vlaanderen en het Ardense drieluik", zucht Annemiek van Vleuten in een gesprek met Sporza.

Van Vleuten wint de Omloop Het Nieuwsblad

"UCI voelt druk van publieke opinie"

De voorbije dagen kreeg een kalender voor het najaar steeds meer vorm. Voor de mannen althans, want over de vrouwen werd in alle talen gezwegen. "Ik maak me alleen druk in dingen waar ik controle over heb. We hebben gelukkig een goeie vakbond en die heeft een goeie brief geschreven aan de UCI."

Van Vleuten denkt dat de wielerbond daar wel gehoor aan zal geven. "De UCI voelt ook die druk van de publieke opinie. Ze zullen dat zeker oppikken, want ze willen iedereen achter zich scharen."

Van Vleuten is niet kieskeurig over welke koersen ze nog wil rijden dit jaar. "Je mist de competitie zo erg dat je bij wijze van spreken een moord zou doen om een kermiskoers te kunnen rijden. Ik hoop dat we überhaupt nog kunnen koersen."