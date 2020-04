STVV-spelers schenken deel salaris aan Sint-Trudo-ziekenhuis

De spelers van STVV zullen een deel van hun loon afstaan om er mondmaskers en herbruikbare kledij voor te kopen voor het Sint-Trudo-ziekenhuis. Limburg is de provincie die het zwaarst getroffen is door het coronavirus.

"De huidige situatie heeft ons doen beseffen dat we dit als team moeten oplossen", zegt aanvoerder Jordan Botaka. "Ik spreek niet enkel over STVV, maar over FC Humaniteit."

"We hebben gezien dat de stad waarin we leven en waarvoor we spelen zo hard getrofffen is en dat heeft ons aangedaan. Daarom hebben we besloten een deel van onze lonen te doneren aan het ziekenhuis. Zo hopen we van waarde te kunnen zijn voor de verzorgers, dokters en patiënten."