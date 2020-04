Nederlands premier Rutte: "Geen voetbal tot 1 september"

In heel wat Europese landen zijn ze vastberaden om de huidige voetbalcompetitie nog uit te spelen, maar Nederland is na België het 2e grote land waar er nu al een streep onder getrokken wordt. Of moet worden, want de Nederlandse overheid heeft alle voetbal tot 1 september verboden.

Voetbal, met of zonder publiek, valt in Nederland onder een evenement met vergunningsplicht en dat is de komende maanden niet toegelaten bij onze noorderburen.

Premier Rutte vermeldde in zijn speech expliciet het verbod op betaald voetbal, maar wellicht is deze nieuwe maatregel ook de doodsteek voor andere sportwedstrijden, zoals het NK wielrennen of de TT in Assen.

Hoe de Eredivisie uiteindelijk zijn beslag zal krijgen en wie er tot kampioen wordt uitgeroepen - als er al een kampioen is - moet de komende dagen nog uitgeklaard worden. Op 8 speeldagen van het einde delen Ajax en AZ de leiding, maar Ajax heeft wel een beter doelsaldo.