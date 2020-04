Lukaku: "Wat zal er gebeuren met de Rode Duivels na het EK?"

Romelu Lukaku is een voetballer met het hart op de tong. Als hij spreekt, is hij openhartig en zegt hij wat hij denkt. Dinsdagmiddag sprak Lukaku tijdens een Instagram-Live met Kat Kerkhofs op VIER.

Zoals in alle conversaties dezer dagen was het eerste gespreksonderwerp de coronacrisis. Romelu Lukaku is sinds 10 dagen opnieuw in Italië. Een tijdje geleden had hij van zijn club en de overheid de toestemming gekregen om naar België terug te keren. "Ik ben een week in België geweest. Ik heb via uber eats meteen een pak frieten, drie frikandellen, drie kipcorns, een kaaskroket en een garnaalkroket besteld. Vroeger at ik veel meer bullshit, maar onze coach is streng. Ik volg een speciaal dieet en de club brengt alle dagen eten rond." Zijn zoontje en moeder bleven achter in België en daar heeft hij het uiteraard best moeilijk mee. "Of ik bang ben van het virus? Mijn moeder heeft diabetes. Dat is mijn grootste schrik. Ik bel om de vier uur met haar, maar Jordan is bij haar."

"Ik mis mijn zoon Romeo uiteraard het meest. Ik had met mijn moeder afgesproken dat ze definitief hier zouden komen wonen. Ik heb hier twee appartementen. Een voor mezelf en een voor mijn moeder, want als ik op date ga, kan ik niet met een meisje thuiskomen wanneer mijn mama thuis is", lacht Lukaku.

"Als ik in de toekomst iemand leer kennen, dan zal ze evenveel van Romeo als van mij moeten houden. Anders hoeft het niet voor mij, maar ik ga ervan uit dat dat wel niet het geval zal zijn.” “Romeo is net als ik. Mijn moeder heeft al gezegd dat hij Romelu 2.0 is. Hij heeft twee keer zoveel energie. Hij springt van de zetel, doet zich pijn en begint dan meteen te lachen. Hij is ook een beetje een heethoofdje zoals ik vroeger. Als hij boos is, is hij echt boos. Door hem ben ik nu zelf rustiger geworden."

Wat als Martinez stopt? En voetballen voor Anderlecht

Romelu Lukaku zit sinds hij terug in Italië is 14 dagen verplicht in quarantaine. Tijd genoeg om over de toekomst na te denken. Over zijn clubcarrière en de Rode Duivels bijvoorbeeld. "Ik zou graag nog spelen tot mijn 36e. Ik droom er dan van om bij Anderlecht te eindigen. Dan is de cirkel rond en ben ik 20 jaar profvoetballer geweest. Dan kunnen mijn kinderen naar school in België." "Daarna wil ik graag reizen en alles even loslaten. Analist zal ik nooit worden. Ik ga niemand anders het leven zuur maken, daar ben ik te puur voor. Maar ik ben nu bezig met een trainerscursus. Trainer worden zou ik wel willen doen.”

Zijn relatie met de Rode Duivels is na enkele mindere jaren erg sterk, maar ook daar denkt Lukaku over na. "Ik vraag me af wat er zal gebeuren met de Rode Duivels na het EK."

"Stel je voor dat Roberto Martinez weggaat, wie gaat dan in zijn plaats komen? Gaat die ons kunnen managen? Onze huidige routines zijn succesvol. We krijgen vrijheid, maar leveren ook prestaties. Als het serieus moet, dan is het serieus. Dan ligt het niveau op training echt zo hoog."

"De toekomst van de Rode Duivels zal afhangen van wat er na het EK gebeurt. Wie gaat er door, wie stop?. Mijn keuze zal daar ook van afhangen. Ik heb al gehad dat het niet klikte met een trainer, dat wil ik niet opnieuw meemaken.”

"23 van de 25 Inter-spelers waren ziek"