Jelle Van Damme overweegt gerechtelijke stappen tegen De Vries

"Alsmaar kwamen er meer en meer extrasportieve zaken meespelen. Ik stapte in een verhaal met de beste intenties, maar er was geen deftig businessplan dat op tafel lag bij Louis De Vries. Ik ben heel kwaad, maar wil hierover niet te veel uitweiden. Dingen die tegen mezelf kunnen gebruikt worden, ga ik hier niet gebruiken."

De ex-speler van onder andere Ajax, Anderlecht en Standard kwam over van Antwerp, maar heeft nog niet al zijn tekengeld gezien. Ook de laatste lonen zijn niet uitbetaald. Van Damme verwijt De Vries: "Ik heb tot hiertoe voor veel clubs gespeeld, maar dit heb ik echt nergens meegemaakt. Gelukkig maar."

Van Damme, die in de jeugd voor Lokeren voetbalde, moest samen met Killian Overmeire voor de ervaring zorgen in het nieuwe project van De Vries, die Lokeren vorig jaar overnam van Roger Lambrecht.

Van Damme wint advies in bij advocaat

Van Damme zint immers op genoegdoening en heeft ondertussen een advocaat aangesproken om te bestuderen of een gerechtelijke actie tegen de verantwoordelijken van de situatie mogelijk is. "Jelle voelt zich inderdaad zwaar bedrogen en aan het lijntje gehouden door Louis De Vries", zegt meester Omar Souidi. "Pas na een gedetailleerde analyse kan ik hem adviseren over eventueel te ondernemen stappen."