Hamme torpedeert mogelijke fusie met failliete Lokeren

Nog voor Lokeren officieel de handdoek in de ring had gegooid, waren er al gesprekken aan de gang tussen een groep rond de voormalige ondervoorzitter van Lokeren, Willy Carpentier, en Hamme. Een fusie onder de naam Vigor Wuitens Lokeren met een doorstart in de 3e amateurklasse leek op handen.

Maar op de Raad van Bestuur van dinsdag kreeg dit project de genadeslag. "Onze club gaat zijn eigen weg", laat Hamme weten. "Wellicht wordt het een hobbelig parcours, maar wel met veel eerbied voor de kleuren, waarden en rijke geschiedenis van blauw-zwart."

"VW Hamme wenst Lokeren alle succes toe met het oog op een nieuwe doorstart en voortzetting van hun jeugdwerking." Er zouden nog andere clubs uit de amateurdivisies geïnteresseerd zijn in een fusie met Lokeren.