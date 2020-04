Dedecker lyrisch over Casse: "Bijna zeker dat hij in Tokio goud zal pakken"

Amper 23 is Matthias Casse, maar de judoka kan al een fraai palmares voorleggen: wereldkampioen bij de junioren, regerend Europees kampioen en vicewereldkampioen. Jean-Marie Dedecker, de architect van de Belgische judosuccessen in de jaren 80 en 90, is fan.

"Na 20 jaar hebben we eindelijk nog eens een fantastisch licht aan het judofirmament, op alle vlakken", vertelt Dedecker in De Tribune. "Ik ken hem persoonlijk niet goed genoeg, maar het is wel een jongen die alles heeft."

"Casse studeert chemie, is superintelligent, laat zich fantastisch omringen en doet tegen alles in zijn eigen gedacht. Hij is niet alleen een vechter, hij kan judo. Hij beheerst het. Hij heeft stijl. Ik word er bijna lyrisch van."

"Hij is zo gefocust op de Olympische Spelen en dat jaartje uitstel kan absoluut geen kwaad voor hem. Hij is nog maar pas junior af. Een extra jaar speelt op dat niveau een enorme rol. Volgend jaar zal hij nog rijper en sterker zijn. Voor mij is hij de absolute topper in Tokio en ik ben er zo goed als zeker van dat hij volgend jaar goud zal pakken."