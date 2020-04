Dave Brailsford (Ineos) pleit voor solidariteit met armlastige teams: "Hebben elkaar nodig"

Bij wielerploeg Ineos zitten ze niet op hun luie krent in deze koersloze periode. Het was de grote baas van het chemische bedrijf, Jim Ratcliffe, die de kat de bel aanbond.

Manager Dave Brailsford: "Jim belde mij op en zei: "Wij maken met Ineos alle ingrediënten voor handgels. In 10 dagen tijd kunnen we onze hele productie omgooien, zodat we per fabriek 1 miljoen flessen per maand kunnen produceren. Die willen we gratis uitdelen aan de ziekenhuizen.""

"Omdat wij als wielerploeg sterk zijn in logistiek en we op dit moment niets te doen hebben, organiseren wij nu de bedeling van die flesjes. Dat is heel bevredigend."

Brailsford vindt het ook een manier om met deze actie de sponsor onder de aandacht te brengen. "Als je je niet nuttig kunt maken door te koersen op tv, dan moet je op een andere manier van waarde zijn voor je partners."