Boogschutter Paul Vermeiren: "Zonder Frank Raes was ik enkel berichtje in de krant"

Vermeiren legde zijn emotionele reactie in De Kleedkamer uit door iets dat nog niet veel mensen weten. "Een jaar voor de Spelen was een collega uit de Nederlandse ploeg, Erwin Verstegen, verongelukt op weg naar het NK indoor. Een heel toffe gast. Ik hielp zijn revaliderende zus Christel, die bij hem toen in de auto zat, richting de Spelen. Zij verdedigde in Atlanta mijn doel: ze ging de pijlen halen en gaf de scores door aan de jury. Toen ik voor die 3e plaats schoot, zei ik tegen haar "Dit is voor Erwin." Dat zijn toch zaken die meespelen."

Zijn interview bij Frank Raes achteraf is legendarisch: "Godverdomme. Er zo dicht bij. Ik heb gevochten, maar het heeft niet mogen zijn", klonk het met de tranen in de ogen.

Dat was in 1996 wel even anders. "Ik ben 4e, ik heb niks", jammerde de beroepsmilitair. Na een staaltje koelbloedigheid zat hij bij de laatste 4, maar daar bleef het bij. Hij verloor van een jonge Amerikaan in de halve finale en daarna tegen een Zuid-Koreaan, die een olympisch record vestigde.

Het bleek ook dat België op de Spelen van 1920 in Antwerpen 8 keer goud haalde in het boogschieten. "Beter dan vierde, hè", grapte Ulla Werbrouck naar Vermeiren. De minzame Kempenaar kan er evenwel goed mee lachen.

Vermeiren eindigde 4e in Atlanta en moet van zijn collega-tafelgenoten op de Wellingtonrenbaan in Oostende heel wat grapjes incasseren. "Hoezo, je hebt een zieke duif uit haar lijden verlost? Heb je die dan geraakt?"

"Anders was dit een klein berichtje in de krant"

Vermeiren (56) dacht 24 jaar geleden dat zijn 4e plaats vergeten zou worden. Maar dat is even anders gebleken. "In normale omstandigheden was dat ook vergeten", legt hij uit waaraan hij zijn populariteit te danken heeft.

"De ploeg van Frank Raes ging normaal tafeltennisser Jean-Michel Saive volgen, maar die werd een ronde vroeger dan gepland uitgeschakeld. Toen hebben die mannen naar het BOIC gebeld met de vraag of er nog ergens een Belg in actie was. "De boogschutter is nog bezig", klonk het en daarop zijn die afgekomen."

"Als Saive doorgegaan was, waren hier geen beelden van en was die prestatie een klein tekstje in de krant."