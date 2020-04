Ben jij de volgende Bart Swings? Leer skeeleren/inlineskaten met deze video's

Naast fietsen en lopen is ook inlineskaten een goede optie om je conditie op peil te houden. Wie nog niet helemaal stevig staat op zijn wieltjes of wie een beetje afwisseling zoekt, kan deze onlinelessen eens een kans geven. Wie weet schuilt er in jou wel een echte Bart Swings.

Ook wie graag skate laat Skate Vlaanderen niet in de kou staan. Vanaf volgende week komen er ook lessen online voor beginnende skateboarders. Pas op: skaten in skateparken mag niet. Op de openbare weg mag je je skateboard wel als vervoersmiddel gebruiken. Maar wie een beetje plaats heeft rond of zelfs in zijn kot kan wel blijven oefenen.