AA Gent plukt "toptalent" Parmentier weg bij ter ziele gegane Sporting Lokeren

Ondanks zijn prille leeftijd kwam Mathéo Parmentier dit seizoen al enkele keren in actie in 1B. "Daar etaleerde hij al zijn voetballende kwaliteiten en zijn duelkracht", zegt AA Gent, dat de verdedigende middenvelder voor 3 seizoenen aan zich gebonden heeft.

Sportief manager Tim Matthys is opgetogen met de komst van Parmentier. “Mathéo is een speler met een mooie toekomst en hij sluit aan bij de A-kern. Met deze aanwerving bewijzen we eens te meer dat er toekomstgericht gewerkt wordt en dat er meer en meer ingezet wordt op jeugdige talenten", klinkt het.