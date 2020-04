30 jaar geleden won Van Lancker Luik-Bastenaken-Luik: "Teuns en Evenepoel kunnen dat ook"

Bekijk volledige uitzending van Luik-Bastenaken-Luik 1990

Van Lancker: "Theunisse en Rooks waren onze kopmannen"

"Het was die dag barkoud, aan de start waren er zelfs nog sneeuwbuien. Net voor La Redoute was ik lek gereden. Ik dacht dat mijn koers voorbij was, want er was een interessante groep weggereden met onder meer Theunisse, Rooks, Bugno en Argentin."

"Het jaar daarvoor had ik de Amstel Gold Race gewonnen. Ik was in Luik niet de absolute kopman bij Panasonic. Dat waren Gert-Jan Theunisse en Steven Rooks. Maar ik had wel een beschermde rol", vertelt Van Lancker.

In Luik-Bastenaken-Luik maakte Eric Van Lancker in 1990 een einde aan de Belgische droogte door de eerste Belgische winnaar te worden sinds 1978.

"Teuns en Evenepoel kunnen ook winnen in Luik"

Van Lancker, die tegenwoordig ploegleider is bij Israel Start-Up Nation, ziet dat er geen weelde is in België voor de klimklassiekers.

De reden? "De wielercultuur in België. Er is veel meer aandacht en publiciteit voor de kasseiklassiekers. In de week van de Ronde van Vlaanderen is er zelfs iedere dag iets op tv over de Ronde."

"Over de Ardennen-klassiekers en de Amstel Gold Race lees je maar weinig in de kranten."

Van Lancker ging in zijn tijd geregeld trainen in de Ardennen. "En dat zouden jonge klimtalenten meer moeten doen. Nu zie je nog vaak dat jeugdrenners te graag kermiskoersen rijden. Het is beter om eens een weekend over te slaan en naar de Ardennen te trekken voor een heuveltraining."

"Als er momenteel 1 Belg is die Luik-Bastenaken-Luik zou kunnen winnen de komende jaren, dan is dat Dylan Teuns", zegt Van Lancker overtuigd. "Bjorg Lambrecht zou daar ook toe in staat geweest zijn, maar helaas is hij er niet meer."



En Remco Evenepoel? "Hij heeft het natuurlijk ook in zich om Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race op een dag te winnen. In de Waalse Pijl is de Muur van Hoei waarschijnlijk iets te steil voor hem."

"Luik en de Gold Race liggen Evenepoel veel beter dan het Vlaamse werk, omdat positionering tijdens de kasseikoersen voortdurend van belang is. Dat is minder het geval in de klimklassiekers."