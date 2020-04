Stijn Vreven: "Het is te makkelijk om alleen Louis de Vries de zwartepiet toe te spelen"

"Ik heb de rekker ook flink uitgerekt. Chapeau dat de spelers zijn blijven vechten. Als er geld was geweest, dan denk ik dat Lokeren nog in het profvoetbal zou zitten. Maar dat is dus niet gelukt."

Vreven was min of meer de kapitein van een zinkend schip. "Het was soms irreëel: ik kwam op de club en daar was bijna niemand meer. Het was een spookclub geworden. Alle respect voor de spelers dat ze het zo lang getrokken hebben."

Zo'n 5 maanden geleden nam Vreven het roer over bij Lokeren. Wanneer begon het hem te dagen dat de machine stevig haperde? "Echt wel snel, hoor. We zouden snel nieuwe transfers doen en er werd me gezegd dat dat mogelijk zou zijn als het transferverbod werd opgeheven."

Stijn Vreven kreeg vanochtend Louis de Vries aan de lijn, die hem het onvermijdelijke nieuws meldde. "Het is een trieste dag, niet alleen voor iedereen in de club, maar ook voor het Belgische voetbal", zegt de T1 aan onze redactie.

"Ik had nooit het gevoel dat ik aan het lijntje werd gehouden"

Is Lokeren niet eerlijk geweest tegen Stijn Vreven? "Achteraf kan je dat zeggen. Het is makkelijk om met modder te gooien, want iedereen is terneergeslagen. Ik ook, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik aan het lijntje werd gehouden of dat me onder valse voorwendselen een contract werd aangeboden."

"Maar de voorzitter heeft niet kunnen waarmaken wat hij beloofd heeft. En dat weet hij ook. Daardoor is de club in de problemen geraakt. Ik denk dat zijn wil goed was en dat hij alles gedaan heeft om de club te redden, maar als je als coach blijft verliezen, dan zijn er geen excuses. Hier ook niet."

De Vries is nog de makelaar van de speler Vreven geweest. "Ik ben waarschijnlijk even teleurgesteld als hij."

"Je ziet het aan hem. Hij is ook stuk. Hij heeft ook gefaald, maar we werken op een professioneel niveau. Hij moet zijn beloftes waarmaken, maar het zou niet eerlijk zijn om alleen hem de zwartepiet toe te spelen."

Vreven wacht net als de spelersgroep op achterstallige betalingen, maar vreest dat hij dat geld niet meer zal zien. Ook een eventuele doorstart in 3e amateurklasse met Hamme is niet aan hem besteed.

"Ik ben proftrainer. 3e amateur, dat strookt niet met mijn ambitie. Ik heb te veel geïnvesteerd in mijn carrière. Ik wil op een zo hoog mogelijk niveau trainer blijven."