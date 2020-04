Sporting Lokeren: de provincieclub die bijna het grote Barcelona uitschakelde

VIDEO: De geschiedenis van Sporting Lokeren

Belgisch vicekampioen in 1981

Op 22 juni 1970 zag Sporting Lokeren, een fusie tussen het katholieke Standaard en het liberale Racing Lokeren, het levenslicht. De club werd dus net geen 50 jaar. De allerbeste jaren maakten de fans mee eind jaren 70, begin jaren 80. In 7 seizoenen eindigde Sporting Lokeren 6 keer in de top 5 van de hoogste afdeling. In het seizoen 1979-1980 had het team zelfs de Belgische landstitel in zijn vizier. Met de meeste doelpunten en de minste tegentreffers kroonde de club zich tot herfstkampioen, maar na de winterstop raakte topspeler Lubanski geblesseerd. Het mooie voetbal bleef wat achterwege en Club (kampioen), Standard (2e) en RWDM (3e) sprongen over Lokeren. Een jaar later zette Lokeren zijn beste prestatie neer in de eerste klasse. In 1981 eindigde het tweede. Het Anderlecht van Ivic speelde toen buiten categorie. In hetzelfde seizoen haalde Lokeren ook de bekerfinale, maar die werd met 4-0 verloren van Standard.

Lokeren-aanvaller Preben Larsen (r) in 1981 in actie tegen Cercle Brugge.

De voorlinie met de 3 L'en

Het was de periode met de voorlinie van de 3 L'en: Grzegorz Lato, Preben Larsen en Wlodek Lubanski. Die laatste was de publiekslieveling in Lokeren. "Ik kwam in 1975 vanuit Polen naar België om hier te komen voetballen", vertelt de aanvaller. "Meteen voelde ik me er zeer geapprecieerd en geaccepteerd." "Ik heb er fantastische jaren doorgemaakt. Wij hadden destijds een heel sterke ploeg met Larsen, Lato, Verheyen, Mommens en noem maar op". "En ik ben hier blijven plakken", gaat Lubanski voort. "Ik ben een echte Lokeraar. Soms keer ik wel nog eens terug naar mijn thuisland, al is dat nu niet mogelijk met de coronatoestanden, maar ik ben altijd blij weer in Lokeren te zijn."

De Poolse aanvaller Wlodek Lubanski is na zijn carrière blijven plakken in Lokeren.

Bijna Barcelona uitgeschakeld

38 keer kwam Sporting Lokeren in Europa aan de bak. In 1976 bracht de provincieclub zelfs het grote Barcelona aan het wankelen. De Nederlandse toppers Johan Cruijff en Johan Neeskens hadden de handen vol met Sporting Lokeren. In heenwedstrijd kon Barcelona pas in de slotminuten scoren (2-0). In de terugmatch stond diezelfde stand halverwege de eerste helft al op het scorebord, na doelpunten van René Verheyen en Bob Dalving, maar na de rust trok Cruijff Barcelona over de streep in Lokeren.

April 1976: René Verheyen heeft net gescoord tegen Barcelona.

De Koller-jaren

In 1997 verscheen een Tsjechische reus van 2 meter op Daknam. Jan Koller kwam over van Sparta Praag. Aanvankelijk werd lacherig gedaan over de ietwat onbeholpen, boomlange spits, maar al snel ontpopte hij zich tot een ware doelpuntenmachine. Mede dankzij hem eindigde Lokeren twee keer in de top zes. In het seizoen 1998-1999 kroonde hij zich met 25 doelpunten tot topschutter in de Belgische competitie. Het leverde hem een toptransfer naar Anderlecht op, waar hij de Gouden Schoen won.

Jan Koller in actie tegen Club Brugge

Nieuwe start in nieuw millennium

Lokeren begon het nieuwe millennium als fusieclub Sporting Lokeren Sint-Niklaas Waasland en ging voort op z’n elan. Met Georges Leekens aan het roer nestelde het zich in de top 4. Het grootste succes kwam er onder Paul Put, die in het seizoen 2002-2003 derde werd en Europees voetbal afdwong met de vlot scorende Sambegou Bangoura en de IJslandse drietand Gretarsson, Kristinsson, Vidarsson. Lokeren mocht naar de UEFA-cup, waar het in de eerste ronde Manchester City lootte. Na een knappe 3-2 in Manchester en 0-1-verlies thuis werd het team uitgeschakeld.

UEFA-cup 2003-2004: Manchester City - Lokeren

Play-off I en bekersucces onder Peter Maes

Onder Peter Maes plaatst Lokeren zich in het seizoen 2010-2011 meteen voor Play-off I, iets wat de coach nog 3 keer zal presteren. Maar de grootste successen boekt Lokeren in de beker. In 2012 valt de tabel gunstig uit voor Lokeren. In aanloop naar de finale worden Eupen, Westerlo, Gent en Lierse uitgeschakeld en in die finale wordt met 1-0 gewonnen van Kortrijk dankzij een doelpunt van Hamdi Harbaoui.

In 2014 doet Peter Maes zijn kunststukje nog eens over. Lokeren wint opnieuw met het kleinste verschil de beker, ditmaal met een doelpunt van Alexander Scholz. We zien dat seizoen ook de eerste klasseflitsen van een jonge Hans Vanaken.

VIDEO: Enorme vreugde na eerste bekerwinst in 2012