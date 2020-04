Rafael Nadal begrijpt het niet: "Waarom mogen wij niet tennissen?"

In Spanje heerst een erg strenge lockdown en die regels werden afgelopen weekend nog verlengd tot 9 mei. Trainen is voor tennissers dan ook uitgesloten. Rafael Nadal begrijpt het niet helemaal.

"Waarom kunnen wij niet tennissen, terwijl heel veel mensen wel gewoon gaan werken? Zeker in onze sport houden wij toch veel afstand van elkaar."

"Ik besef dat we in een heel moeilijke situatie zitten, een situatie waardoor de regering is overweldigd. Ik begrijp ook dat ze op dit moment niet bezig zijn met wie wel of niet kan gaan trainen. We moeten de regels dus gewoon aanvaarden, al is het niet logisch."

Nadal heeft tijdens de lockdown dan ook zijn racket nog niet aangeraakt. Hij onderhoudt enkel zijn conditie op dit moment. "Het zal op korte termijn heel moeilijk worden om officiële toernooien te spelen", beseft de 19-voudige grandslamwinnaar.