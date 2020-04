Pro League wil Algemene Vergadering van vrijdag (opnieuw) uitstellen

Valt er ook vrijdag nog geen beslissing over het Belgische voetbalseizoen 2019-2020? De Algemene Vergadering van de Pro League zou normaal vrijdag overleggen over een mogelijke stopzetting, maar de vereniging van profclubs wenst nu te wachten op het verdict van de Nationale Veiligheidsraad. Dat orgaan vergadert die dag over de coronamaatregelen in ons land.