Ook het einde van Moeskroen is in zicht door "onomstotelijke bewijzen"

Er is natuurlijk de precaire financiële situatie van de club nadat hoofdaandeelhouder Pairoj Piemponsant een bedrag van 3,2 miljoen niet had gestort en Moeskroen voor de Licentiecommissie de continuïteit niet kon garanderen. Voorzitter Declerck en CEO Allaerts werken daarvoor nog aan een oplossing.

Maar een veel groter probleem voor Moeskroen is dat de Licentiecommissie na al die jaren eindelijk naar eigen zeggen onomstotelijke bewijzen heeft gevonden dat de club de voorbije jaren in handen was van spelersmakelaars Pini Zahavi en Marc Rautenberg en - zo voegt de commissie er in haar motivering aan toe - verklaringen onder ede daarover van de club in het verleden niet correct waren.

Die bewijzen zijn terug te vinden in mailverkeer uit 2017 en 2018. Bewijzen die naar boven zijn gekomen bij een veroordeling van de club in oktober van vorig jaar door de handelsrechtbank van Doornik.