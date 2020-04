Ontdek de favoriete trainingsklim van Tom Dumoulin in België: "Net het Baskenland"

"Je waant je in het Baskenland!"

Als hij in zijn Belgische woonplaats Kanne is, net op de grens met Nederland, kiest Tom Dumoulin steevast voor de Ardennen om zijn trainingskilometers af te haspelen. "Ik ken alle weggetjes in Wallonië", lacht de Nederlander. "De Ardennen zijn sowieso mijn favoriete trainingsparcours."

Maar de mooiste klim is een onbekende weg, niet ver van het bedevaartsoord Banneux, in de provincie Luik. "De Rue sur Steppes, die kent niemand", vertelt Dumoulin. "Het is een heel smal weggetje, maar een fantastische klim. Je waant je in het Baskenland."

En volgens Dumoulin heeft het z'n naam niet gestolen. "Het heet niet voor niets Rue sur Steppes. (omdat het klinkt als het Engelse steps) Het is een klim in vier trapjes, heel steil, met stukken boven de 15%. Het is eigenlijk mooier dan La Redoute die 10 kilometer verderop ligt."

In zijn slotwoord doet Tom Dumoulin nog een oproep aan de Facebook-kijkers. "Jullie moeten lobbyen om de Rue sur Steppes in Luik-Bastenaken-Luik te krijgen. Als de organisatoren dit weggetje zien, zijn ze meteen verkocht. Daarna kunnen we nog altijd naar La Redoute om de finale nog wat zwaarder te maken."