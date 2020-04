Nieuwe groep rond ex-ondervoorzitter Carpentier staat klaar voor "Vigor Wuitens Lokeren"

Een paar uur geleden werd het faillissement uitgesproken voor Sporting Lokeren. "Dit hoeft niet noodzakelijk het einde te betekenen van het voetbal in de Durmestreek", meldt een groep rond ex-ondervoorzitter Willy Carpentier. "In de luwte staat een positief project in de steigers: Vigor Wuitens Lokeren." VW Hamme moet wel nog zijn fiat geven.