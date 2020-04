Moet cross straks concurreren met klassiekers? "Schuiven met startuur is een optie"

"Als de overheid koersen weer toelaat, zullen we eerst zien hoe de wegkalender eruitziet. De crosskalender ligt in principe vast, maar die puzzel laten passen is zeker niet onhaalbaar."

In het zog van de klassiekers

Krijgen we de cross in het najaar als voorprogramma of als dessert voor de klassiekers opgediend? "Dat moeten we durven te bekijken", zegt Tomas Van Den Spiegel, die met Flanders Classics naast de Ronde ook de Wereldbeker en Superprestige veldrijden organiseert.

"Het hangt wel af van het daglicht, zeker voor de crossen later op het jaar. Niet elke cross kan het doen zoals in Diegem, met kunstlicht. Maar het is in het belang van iedereen dat we kijken wat kan."

"Schuiven met het startuur is een optie. Dat moeten we samen met de tv-zenders bespreken", vult Christophe Impens aan.

"Als je in het zog zit van een kijkcijferkanon, zoals een wielerklassieker, zie ik alleen maar voordelen", weet hij. "Kijk naar de Crosscup veldlopen. Als die voor of na een veldrit op de buis komt, haalt die wedstrijd veel meer kijkers."